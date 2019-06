Drobná platidla z válečné doby, z dob německé říše i Výmarské republiky vykopali dělníci během prací na podlaze márnice. „Jde tu zhruba o pět až šest tisíc kusů fenikových, pětifenikových, desetifenikových i padesátifenikových mincí,“ upřesnil pro Blesk.cz ludgeřovický starosta Daniel Havlík (48).

Potěžkat zinkový a hliníkový »poklad« není snadné. Váží desítky kilogramů a uzvednout prostě nejde. Mincí navíc nadále přibývá. Ve vykopané suti je jich stále ještě ukryto nespočet. Na amatérské archeology si tam teď hrají i děti.

Starosta s místním duchovním Václavem Koloničným zjišťují, jak se mince pod podlahou ocitly. Zda se pamětníci neupamatují, kdo je tam zřejmě na konci války dal. Otázku také zůstává, jak s nimi naložit. „Mohly z nich být pamětní mince,“ uvažuje starosta Havlík.

délka: 03:51 Video Starosta Ludgeřovic na Opavsku Daniel Havlík ukazuje tisíce mincí, které byly nalezeny při rekonstrukci tamní márnice. Karel Janeček

Poslouží výuce i muzeu

Mince byly baleny do papírových ruliček. „Nejspíše je takto nastřádané schraňoval tehdejší pan farář, a ten je třeba schoval, aby bylo v době míru na opravu kostela. Je to jen úvaha. Pokud by někdo příběh těch mincí znal, vítáme jeho svědectví. Příběh mincí se třeba ještě někdy dozvíme,“ přál by si Havlík.

Část ludgeřovického »pokladu« by si rádi převzali pedagogové z místní školy pro výuku dětí. Zájem je i ze strany okolních muzeí, například hornického na Landeku. Mince je ale třeba nejdříve vyčistit.

Na první pokus je nenašli

Zajímavostí je, že márnice a její podlaha prodělala v 60. letech minulého století už rekonstrukci jednu, a žádné mince při ní tehdejší nenašli. „Zřejmě jen renovovali podlahu, a do podlahy nikdo nekopnul,“ myslí si starosta Daniel Havlík.

Nad nenadálým nálezem se místní duchovní Václav Koloničný usmívá: „Je to taková zajímavost. Jsou to drobňáky, které se pravděpodobně za války v kostele sbíraly do kasičky a potom co do hodnoty propadly. Pan farář asi rozhodl, že je pohřbí na hřbitově. Každopádně se jedná o zajímavý dobový pohled do období třetí říše a Výmarské republiky,“ uvedl.