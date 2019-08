Plzeň po osmi letech sáhne na ceny jízdného. Od ledna si připlatí hlavně ti, kteří si kupují jednotlivé jízdenky. Předplatné se zdraží jen nepatrně. Novinkou bude, že mladí mezi 15 a 18 lety už nebudou předkládat potvrzení o studiu, automaticky pojedou za zlevněný tarif. Zlevněné jízdné si bude moci koupit i ten, kdo doprovází předškoláka, a nemusí to být příbuzný jako dosud.

Papírové jízdenky, které si mohli cestující koupit v plzeňských trafikách, zdraží o dvě koruny. Dosud stála tato jízdenka 18 korun, od ledna podraží na dvacku.

Jízdenka s platností 30 minut zakoupená ve voze MHD přes takzvaný Cardman bude místo 16 za 18 korun, v případě platnosti 60 minut se cena zvýší z 20 na 22 korun, celodenní jízdenka podraží z 60 na 66 korun.

„Co se týká ceny předplatného, které využívá velká část Plzeňanů, je plánované zvýšení zanedbatelné. Předplatné na půl roku bude stát místo 2312 korun 2316 korun, celoroční místo 4002 korun 4006 korun,“ uvedl náměstek primátora Michal Vozobule.

Mládež i důchodci bez potvrzení

Mladí od 15 do 18 let pak nově nebudou muset dokládat, že studují. Pojedou za zlevněté jízdné. „Odpadne tak shánění potvrzení a stejně tak odpadnou i spory o to, jaký formulář mají studenti vlastně donést,“ vysvětil Vozobule.

Obdobné to bude i u lidí mezi 65 a 70 lety. Nebudou muset dokládat potvrzení o přiznání starobního důchodu. S Plzeňskou kartou budou mít nárok na zlevněné jízdné, pro jeho aktivaci postačí jako doklad jen občanský průkaz.

Doprovod dítěte za polovic

Poloviční jízdné nově též zaplatí i doprovod dítěte do šesti let. Dosud to platilo jen pro rodiče. „Chceme, aby zvýhodnění mohla využít například i babička jedoucí s vnoučetem,“ dodal Vozobule.

Skupinová jízdenka

Úplnou novinkou bude skupinová jízdenka. Skupina 10 až 35 osob si od ledna bude moci koupit hromadnou jízdenku za 20 korun na osobu při zlevněném tarifu nebo za 40 u normálního.

„Cílem je zjednodušit odbavení velké skupiny cestujících, například školních výletů, kroužků, kteří jedou do zoo i dalších turistických cílů ve městě,“ doplnil Vozobule s tím, že ke koupi bude papírová verze jízdenky i ta on-line zakoupená přes Plzeňskou vstupenku.

Pes v tašce zdarma

Změny se dotknou i cestování se zvířaty. Nově si předplatné pro psa pořídí kdokoli, i když nemá vlastní předplatné. Zároveň bude možné pořídit přenosné předplatné, na které můžou se psem cestovat všichni členové rodiny.

Změní se i podmínky pro bezplatnou přepravu zvířat, místo nepropustné schránky bude stačit jakékoli zavazadlo. „Tedy například malý krysařík v tašce přes rameno dosud podmínce nevyhovoval a jeho přeprava měla být zpoplatněna, nově tomu tak nebude,“ dodal Vozobule.

