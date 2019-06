Kozoroh

Posledního pracovního dne jste se báli, ale nakonec to všechno dobře dopadlo. Budete kapánek ve stresu, ale to vydržíte! Odpoledne se nese v duchu odpočinku. Klidně si zajděte na příjemné nákupy a pořiďte si maličkost, co potěší. Zasloužíte si to.