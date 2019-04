Vydržel! Nově opravený most Rámusák nad přehradou Hracholusky na severním Plzeňsku zvládl zatěžkávací zkoušku. Poslední dubnový den tak na něj opět vjedou vlaky.

Most prověřily tři muzejní krasavice, historické lokomotivy T 679.1, známé pod přezdívkou Sergej. Vjely na most a ten tak odolal obří zátěži 348 tun. „Zkoušky dopadly dle předpokladu projektanta, most je v pořádku,“ potvrdila mluvčí Správy železniční dopravní cesty Radka Pistoriusová.

Více než století starý viadukt prošel kompletní opravou. Jedinečný byl způsob, jakým se měnily jednotlivé mostní oblouky. Stavbaři vždy nasunuli nový díl na starý, spojili dohromady a otočili o 180 stupňů. Původní díl se pak odsunul a sešrotoval.

Konec výluky, která na trati trvala od loňského července, uvítají na začátku sezony i turisté. „Trať, která vede do jediných lázní v regionu, Konstantinových Lázní, má významný turistický potenciál, hlavně od jara do podzimu. Ranní spoje o víkendech musíme posilovat," vysvětlila Marcela Benediktová z firmy POVED, organizátora veřejné dopravy.

Od příštího roku chce na trati kraj zavést dvouhodinový takt až do desáté hodiny večer. Měly by zde také jezdit lepší a rychlejší soupravy. K dalšímu zrychlení by pomohlo zabezpečení řady přejezdů, o které je už zažádáno.

VIDEO: Zatěžkávací zkouška mostu v Plzni.

Zatěžkávací zkouška mostu v Plzni: Celý den po něm šíbovala parní lokomotiva a drážní jeřáby. Romana Vébrová