Na Hodonínsku vykolejila unikátní lokomotiva: Strojvedoucí je zraněn!

Ve Veselí nad Moravou na Hodonínsku se v pátek večer samovolně rozjela opravovaná historická parní lokomotiva a vykolejila. Odnesl to strojvedoucí, který se zranil. Provoz na železnici však omezen nebyl.

K nehodě a následnému úrazu došlo ve Veselí nad Moravou v okrese Hodonín. Podle ČTK se historická parní lokomotiva rozjela sama od sebe a následně vykolejila. Protože k nehodě došlo v depu, provoz železnice nebyl nijak omezen. Nehoda se přesto vyšetřuje.

Zranění strojvůdce ČTK potvrdila mluvčí policie Alice Musilová. Podle ní se zatím vyšetřuje příčina nehody a výše škody. Podle mluvčího Českých drah Petra Šťáhlavského nehoda neomezuje provoz, protože se stala na vedlejší manipulační koleji.

Podle Musilové byla lokomotiva nepojízdná. „V depu prováděli její opravu. Lokomotiva se pak sama rozjela a vykolejila. Zranil se pouze strojvůdce, nikoho dalšího nezranila,“ uvedla Musilová. Prokleté nádraží ve Studénce: Hořela tu lokomotiva! Strojvedoucí z ní musel vyskočit

Zmiňovaným strojem je unikátní parní lokomotiva 1435 EP 1000 ČKD, kterou nadšenci z místního depa po dlouhých letech zprovoznili v roce 2018. „Tisícovka“, kterou železničáři léta piplali s obrovským nadšením a trpělivě do posledního detailu, je jediným provozuschopným exemplářem v Česku. Libeňská lokomotivka ČKD ji vyrobila v roce 1956 pro ocelárny SONP Kladno.

Zkušební jízdu absolvovala Tisícovka na úseku Praha – Libeň, horní nádraží – Běchovice v květnu 1956. Dosáhla rychlosti 65 km/h. Na vlečce oceláren, které za ni tehdy zaplatily 560 764 Kčs, tahala vagony s uhlím a ocelovými ingoty 22 let, až do roku 1978. Pak ji fabrika převedla na vytápěcí kotel. Klinickou smrt přežila díky tomu, že si ji místo sešrotování naštěstí vzalo do sbírek Národní technické muzeum v Praze.

V Havlíčkově Brodě se srazil vlak s lokomotivou! Projela na červenou

Tisícovka je po opravách navzdory původnímu určení k posunu ve fabrikách použitelná k vedení zvláštních i pravidelných historických vlaků s cestujícími i nákladem. Na rovině umí 50 km/h a uveze za sebou až tisíc tun.

Podle Šťáhlavského lokomotiva vykolejila všemi nápravami a vypadla ven z kolejí. „Na cestující to ale nemá dopad, protože se to stalo na boční koleji, po které nejezdí vlaky,“ řekl Šťáhlavský. Na místě zasahovali drážní hasiči. Případ vyšetřuje i policie. Všichni si však přejí, aby unikátní stroj co nejdříve zase uháněl po kolejích s větrem o závod.