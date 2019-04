Pokutu 60 tisíc a osm měsíců vězení s podmíněným odkladem na zkušební dobu dvou let vyfasoval bývalý zaměstnanec značkového servisu v Domažlicích Josef Píš (31). U služebního vozu, kterým jezdil i soukromě, nechal stočit tachometr. Proti rozsudku domažlického soudu z letošního února se odvolal, Krajský soud v Plzni ale trest potvrdil.

Josef Píš měl jako pracovník značkového servisu v Domažlicích v užívání vůz Seat Leon. Jezdil s ním od června 2016 do prosince 2017. Pak mělo jít auto do prodeje. Podmínkou bylo, že nenajede více než 59 tisíc kilometrů. Jenže Píš to nedodržel.

„Zajistil na neznámém místě zásah do softwaru řídicí jednotky uvedeného vozu tak, že se vykazovaný počet kilometrů ujetých s tímto autem snížil nejméně o 12 351 kilometrů,“ uvedl předseda odvolacího senátu Zdeněk Jaroš.

Za přečin neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací tak dostal osmiměsíční trest s podmíněným odkladem na dva roky a pokutu 60 tisíc korun. Pokud nezaplatí, čeká ho jako náhradní trest 12 týdnů vězení. Navíc musí Píš poškozené firmě uhradit 80 tisíc.

Vinu popíral

Josef Píš se k činu nikdy nepřiznal. „V diagnostice se nevyznám a také jsem neměl přihlašovací heslo k řídicí jednotce. To měli jen mechanici. Když jsem auto vracel, mělo najeto něco přes 59 tisíc kilometrů,“ vypovídal u domažlického soudu.

V době, kdy došlo k manipulaci s tachometrem, pracoval Píš jako servisní poradce. „Nevím o tom, že by mi hrozil nějaký postih, kdybych překročil stanovený počet kilometrů,“ hájil se. Jenže jeho nadřízený uvedl, že zaměstnanci za překročení stanovených kilometrových limitů dostávali pokuty.

Svítící kontrolka

Na vše se přišlo kvůli svítící kontrolce výměny oleje. „Zjistil jsem, že si olej vyměnil Píš sám. U služebních aut zaměstnanců to dělají na náklady firmy naši lidé. Pak se začalo mezi pracovníky mluvit o tom, že u auta nesedí kilometry. Vedení firmy to nahlásilo policii a ta vše začala vyšetřovat,“ uvedl vedoucí servisu.

Podle rozsudku měl Píš stočit tachometr nejméně o 12 351 km, čímž způsobil škodu 80 tisíc korun. „Snížil jste počet kilometrů proto, abyste se vyhnul postihu od majitele vozidla. Po zásahu do řídicí jednotky je auto pro majitele bezcenné a stává se těžko prodejné, snížil jste tak jeho cenu,“ konstatoval při únorovém jednání u domažlického soudu soudce Jan Švígler. Rozsudek je pravomocný.

