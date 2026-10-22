„Přijali jsme oznámení, kterým jsme se začali zabývat. Podle našich dosud získaných informací se v těch místech mohl stát trestný čin mravnostního charakteru,“ sdělila policejní mluvčí Nikol Bočková s tím, že kriminalisté takto případ prověřují.
K události mělo dojít 28. září kolem 23. hodiny poblíž lutyňského letího kina. Policisté shánějí jakékoli svědky a vyzývají hlavně samotnou možnou napadenou ženu, aby se přihlásila.
„Jakoukoli informaci, která by mohla vést ke ztotožnění osob, volejte na tísňovou linku 158, případně ji sdělte na nejbližší policejní služebně,“ žádá veřejnost Nikol Bočková.
VIDEO: Otec se syny v České Lípě napadli několik lidí: Drsné záběry!