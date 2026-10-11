„Je to příležitost třeba pro lidi z paneláků, kteří nemají zahradu či nějaký pozemek, aby mohli důstojně pohřbít svého zvířecího mazlíčka. Nejde o krematorium, pohřbívat se zde budou ostatky zvířat,“ podotkl bílovecký starosta Martin Holub.
„Zájemci se už ozývají. Zkušenosti z dalších podobných hřbitovů nám ale říkají, že zájem můžeme brzy očekávat velký," uvedl se Radim Vlček z městské společnosti Slumbi, která bude hřbitov provozovat.
Úpravy za pochodu
Hřbitov prozatím připomíná oplocenou zelenou louku se štěrkem sypanými chodníčky. Dominuje mu rozpadající se budova někdejšího zemědělského sila. „V plánu je ho přebudovat na zázemí pro klienty a návštěvníky,“ přiblížil Vlček.
Areál o rozloze 1800 m2 ještě projde úpravami, vysadí se stromy a živé ploty. Počítá se v něm se 120 až 180 hroby, časem jich bude až dvakrát tolik. Nyní jsou zřízeny na ukázku první dva.
Počítejte s poplatky
Lidé si za pohřbení mazlíčka zaplatí za sjednání pohřbu, převzetí a uložení zvířete. Zpoplatněno je také vykopání hrobu, to bude vždy přizpůsobeno velikosti zvírete. Pětiletý pronájem hrobového místa bude stát čtyři až šest tisíc korun. Hroby se liší typem obrubníků. Bude možné na hrob umítit vodítka, hračky či další věci spojené s pohřbeným zvířetem.
„Uvažujeme i nad službami jako jsou pietní akty, urny či rakve, pomníčky si budou po dohodě moci lidé zařídit své“ doplnil Radim Vlček. V Česku je aktuálně oficiálně registrováno a schváleno Státní veterinární správou 7 zvířecích hřbitovů.
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