Rozsáhlá výstava se věnuje nejen Karlu IV. (1316 až 1378), ale celé Lucemburské dynastii. Je rozdělena na několik částí, představí slavné rukopisy, architekturu té doby a jako hlavní tahák pět korunovačních korun.
„Návštěvníci budou mít jedinečnou šanci spatřit klenoty, které bývají veřejnosti zpřístupněny jen zřídka a většinou jednotlivě. Navíc by kvůli nim museli procestovat pět zemí Evropy,“ zdůraznil ředitel Muzea Bílovec Petr Havrlant.
Koruny jsou mistrovské repliky od českého šperkaře Jiřího Urbana. „Díky jeho precizní práci laik nepozná rozdíl mezi replikou a originálem. Na zdobení se podíleli i odborníci ze Slovenska a česká šperkařka Eva Víšková Mrákotová,“ dodal ředitel.
Koruny pohromadě
Mezi korunovačními korunami Karla IV. nechybí svatováclavská, která v sobě nesla cennou relikvii - trn z koruny Ježíše Krista. Další Karlova koruna je koruna říšská neboli císařská, kterou byl v Římě roku 1355 korunován římským císařem.
Nechybí koruna římská, která byla na hlavu Karla IV. vložena v Cáchách při korunovaci římským králem. Je zde i čtvrtá koruna, kterou Karel IV. získal, a to koruna lombardských králů neboli železná.
Ředitel Muzea Bílovec Petr Havrlant u koruny Karla IV. Michal Charbulák
Pátou „bonusovou“ vystavenou korunou je koruna svatoštěpánská neboli uherská. Tou byl korunován Zikmund Lucemburský (1368 až 1437) uherským králem.
Vzácné spisy
Výstava nabídne i lahůdky v podobě středověkých rukopisů. „Jde o luxusní faksimile, nerozeznatelné od původních děl. Jejich velkou výhodou je možnost, na rozdíl od originálů, kvalitně je nasvítit a dát tak návštěvníkům šanci detailně si je prohlédnout,“ uvedl Havrlant.
Mezi rukopisy je i „středověký komiks“ neboli obrázková Velislavova bible. K vidění budou i Bible Václava IV., Zlatá bula Karla IV., zákoník Maiestas Carolina, velkorysé dílo Přebohaté hodinky vévody z Berry či slavný rukopis pozdního středověku Úžasné putování Jana z Mandevillu.
Návštěvnicky vděčné budou určitě i architektonické modely hradů, které se za Lucemburků postavily, jako Karlštejn či Točník. Nechybí ani bílovecký hrad z roku 1400, později přestavěný na zámek. Podstatná část výstavy se koná v jeho původních sklepních prostorách. Výstava Koruny Karla IV. je k vidění od 19. června do 20. září.