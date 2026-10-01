Nesmyslného hazardu si všimla svědkyně a zavolala strážníky. „Kterého hříšníka z inkriminované dvojice napadlo, že nejlepším místem pro romantické rande bude vrchol stavebního jeřábu, netušíme,“ komentovali počínání muže a ženy.
„Co je ale naprosto jisté, tak v množství promile alkoholu, 2.21 versus 1,79, i následné agresivitě jednoznačně vedla žena,“ dodali. Na záchytku proto putovala zástupkyně něžného pohlaví.
Muži v uniformách ještě na dálku děkovali oznamovatelce. „Díky Vám se z tohoto výstupu na nestala zbytečná tragédie,“ vzkázali.
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