Incident se odehrál kolem šesté hodiny ranní. Ve výšce více než 50 metrů se v případě vetřelce jednalo o čirý hazard. „Dolů ho musela dostat až přivolaná zásahová jednotka, která má výcvik i pro tyto případy,“ řekl policejní mluvčí David Chaloupka.
Muž po šplhajících policistech házel předměty, které v kabině našel, naštěstí šlo o lehčí předměty jako plastové lahve. Před 8 hodinou se jej podařilo z jeřábu dostat dolů.
Dole muž nadýchal dvě promile a policisté si ho už ponechali. „Je totiž v celostátním pátrání, proto jej předáme kolegům z příslušného kraje, “ uzavřel mluvčí.
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