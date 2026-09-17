Žirafátko se narodilo teprve 7. července. „V posledních dnech potýkalo se zdravotními problémy. Jeho stav se začal zhoršovat, mládě bylo apatické a zesláblé a jeho matka mu přestala věnovat pozornost. Vyšetření krve prokázalo anémii a probíhající zánět v těle. Chovatelé u něj navíc nepozorovali kojení, které je v tomto věku stále důležité,“ popsali situaci chovatelé ze zoo.
Stav se snažili zvrátit, mláděti podávali podpůrnou léčbu, ale ani ta nezabrala. Minulý čtvrtek tak byla žirafka utracena.
„Přesnou příčinu náhlého zeslábnutí se nepodařilo určit. Mohla souviset s nedostatečně vyvinutou imunitou či nedostatečnou výživou ze strany matky, která byla prvorodičkou,“ dodala zoo.
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