Podle majitelky Moniky Zvonek Zavadilové (50) vydává krokodýl zvuk, který člověk nečeká ani v nejtvrdším hororu. „Bohužel se nám ho zatím nepodařilo nahrát, protože přichází nečekaně,“ řekla.

Díky ní a jejímu manželovi vzniklo v Bašce výjimečné místo, jediné svého druhu v republice. Vodní minizoo plná krokodýlů, kajmanek, impozantních ryb, želv, obřích arapaim, rejnoků a dalších vodních živočichů. Celkem více než čtyři desítky druhů.

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Z koníčku celý vodní svět

Zajímavé je také to, jak to celé začalo. Ne velkým podnikatelským plánem, ani pomocí dotací, ale jako koníček. Manželé měli vztah k chovu zvířat i technice. Odstartoval to kajman, kterého si vzali do péče ze špatných podmínek.

A protože člověk zřejmě nikdy neřekne „už toho máme dost“, z původního koníčku postupně vznikl celý vodní svět.

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V Bašce je v unikátní Vodní minizoo k vidění na 40 druhů živočichů včetně třeba krokodýla. (srpen 2026)
Zdroj: Jana Gartnerová

Prohlídky jsou uzpůsobené na omezený počet návštěvníků, což je ideální pro školy, handicapované či třeba autisty. Na jednu komentovanou prohlídku se vejde přibližně patnáct lidí a nově jsou i pro veřejnost.

Majitelé návštěvníky provedou životem zvířat, kde žijí, co potřebují, čím se živí i proč je pro ně zásadní čistá voda.

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Pohled do pravěku

Kdo přijde s chytrou otázkou, může si zadělat na problém. Tedy časový. „Děti z Prahy dokázaly pokládat tak odborné dotazy, že se z plánované hodiny staly hodiny tři,“ smála se paní Monika.

Kdo se nebojí krokodýlů, může obdivovat další obry – arapaimy, které vypadají jako z pravěku. Dorůstají až tří metrů. „Jeden pán nám řekl, že procestoval půl světa, ale to, co zažil v Bašce, nikde neviděl,“ líčila Monika. Aby ne, když mu kolem hlavy proplula ryba delší než postel.

Venku jsou pak rybníky a přírodní biotopy s pstruhy, raky, škeblemi i ledňáčkem. Návštěvníci se dozvědí, jak se voda čistí v přírodě, co s ní udělají povodně a jak ji může člověk chránit.

Za čistými akvárii se skrývá pořádná technika – filtrace, bakterie a spousta práce. Celý systém obsahuje kolem 70 tisíc litrů vody, kterou majitelé čistí mechanicky i biologicky a snaží se s ní co nejúsporněji hospodařit. Zázemí a technologie už je přitom vyšly na více než 5,5 milionu korun, převážně z vlastních peněz.

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Pro Moniku Zvonek Zavadilovou (50) a jejího manžela je vodní zoo koníčkem, každý má svou práci.
Pro Moniku Zvonek Zavadilovou (50) a jejího manžela je vodní zoo koníčkem, každý má svou práci.
Autor: Foto Blesk - Jana Gartnerová a a archiv Vodní minizoo