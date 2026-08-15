Podle majitelky Moniky Zvonek Zavadilové (50) vydává krokodýl zvuk, který člověk nečeká ani v nejtvrdším hororu. „Bohužel se nám ho zatím nepodařilo nahrát, protože přichází nečekaně,“ řekla.
Díky ní a jejímu manželovi vzniklo v Bašce výjimečné místo, jediné svého druhu v republice. Vodní minizoo plná krokodýlů, kajmanek, impozantních ryb, želv, obřích arapaim, rejnoků a dalších vodních živočichů. Celkem více než čtyři desítky druhů.
Z koníčku celý vodní svět
Zajímavé je také to, jak to celé začalo. Ne velkým podnikatelským plánem, ani pomocí dotací, ale jako koníček. Manželé měli vztah k chovu zvířat i technice. Odstartoval to kajman, kterého si vzali do péče ze špatných podmínek.
A protože člověk zřejmě nikdy neřekne „už toho máme dost“, z původního koníčku postupně vznikl celý vodní svět.
Prohlídky jsou uzpůsobené na omezený počet návštěvníků, což je ideální pro školy, handicapované či třeba autisty. Na jednu komentovanou prohlídku se vejde přibližně patnáct lidí a nově jsou i pro veřejnost.
Majitelé návštěvníky provedou životem zvířat, kde žijí, co potřebují, čím se živí i proč je pro ně zásadní čistá voda.
Pohled do pravěku
Kdo přijde s chytrou otázkou, může si zadělat na problém. Tedy časový. „Děti z Prahy dokázaly pokládat tak odborné dotazy, že se z plánované hodiny staly hodiny tři,“ smála se paní Monika.
Kdo se nebojí krokodýlů, může obdivovat další obry – arapaimy, které vypadají jako z pravěku. Dorůstají až tří metrů. „Jeden pán nám řekl, že procestoval půl světa, ale to, co zažil v Bašce, nikde neviděl,“ líčila Monika. Aby ne, když mu kolem hlavy proplula ryba delší než postel.
Venku jsou pak rybníky a přírodní biotopy s pstruhy, raky, škeblemi i ledňáčkem. Návštěvníci se dozvědí, jak se voda čistí v přírodě, co s ní udělají povodně a jak ji může člověk chránit.
Za čistými akvárii se skrývá pořádná technika – filtrace, bakterie a spousta práce. Celý systém obsahuje kolem 70 tisíc litrů vody, kterou majitelé čistí mechanicky i biologicky a snaží se s ní co nejúsporněji hospodařit. Zázemí a technologie už je přitom vyšly na více než 5,5 milionu korun, převážně z vlastních peněz.