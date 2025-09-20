Jako tříletý vypiplal svého prvního otakárka fenyklového. „Byl jsem unešený metamorfózou té housenky v motýla. Později jsem se synovcem byl na entomologické burze, nakoupili jsme kukly, měl jsem velká očekávání,“ popisuje Jiří Urda.
Jenže- z nakoupených jedinců nevzešlo vůbec nic. „Byli jsme velice zklamaní. Hledal jsem potom eko farmy produkující v tropech kukly, a objednal jsem je z Kostariky. Nakoupil jsem za statisíce a opět to nevyšlo. Zadlužil jsem se,“ vzpomíná Urda.
Založil Motýlí dům
Aby se z finančních potíží dostal, šest let vydělával jako zahradník na zámku v rakouském Salzburgu, i tam pokračoval s motýlími experimenty. Konečně se zadařilo a Jiří se vrátil zpět do Jeseníků.
Jiří Urda (43) z Rudné pod Pradědem podlehl kouzlu motýlů. Karel Janeček
Tady založil Motýlí dům, a protože se chovu „třepetálků“ daří, staví další. Zároveň zůstává věrný i profesi učitele na základní škole, kde učí chemii, dějepis, přírodopis i němčinu.
„Chovám na dvě stovky motýlů padesáti druhů, sám si je množím. Letos jsem z vajíček vypiplal 28. druh, je to zelenáček obecný. Život s motýly je srdcovka, to je láska na celý život. Když se mi tady množí, je důkazem, že se u mě mají dobře,“ říká.
Dělá experimenty
Mimo českého mají jeho motýli původ v Kostarice, Filipínách, Keni, Thajsku či Salvadoru. „Dávají ke mně často experimentálně housenky a kukly, které jsou nesehnatelné, aby zjistili, co z nich za jakých podmínek vzejde,“ dodává chovatel. Dokonce na dálku – přes internet – otevřel motýlí dům i v Peru.
Motýli se podle chovatele ve volné přírodě dožívají od 3 dnů (modrásek očkovaný) až 11 měsíců (žluťásek řešetlákový). „Díky správnému krmení u mě v Motýlím domě létají motýli průměrně tři až čtyři týdny, než je nahradí noví jedinci,“ říká Urda.
Největším nepřítelem motýlů jsou pavouci, slunéčka sedmitečná, ale především nešetrné sekání trávy.
Potrava pro motýly
Jiří Udra provozuje kromě Motýlího domu rovněž zahradnictví, produkuje trvalky, tropické rostliny a krmné rostliny pro housenky motýlů. „Každý druh zláká jiná živná rostlina. Také na ně kladou vajíčka a z těch se postupně líhnou,“ uvedl Urda.
Délka líhnutí motýla závisí na druhu a teplotě, obecně se z kukly motýl vylíhne během několika dní až několika týdnů. Například při vyšší teplotě se motýli mohou vylíhnout už za 6 dní.
Potěšte se pohledem
Motýlí dům najdete v Rudné pod Pradědem 140 po dohodě denně mimo středy od 9 do 18 hodin, nejlepší je se předem domluvit na telefonu 605 916 392 či na mailu info@urda.cz. Vstupné je jen na uvážení těch, kteří se přijdou nechat motýlí krásou okouzlit.
Jiří Urda také vyjíždí s motýlí osvětou do školek, škol nebo domovů pro seniory. K přednáškám vozí živé, ale i preparované motýly, popisuje celý jejich pestrý a netradiční život.