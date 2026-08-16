„Kvůli tatínkově vzepření se komunistům, kdy odmítl vstoupit do JZD, jsem nemohl jít studovat. Pak mě stejně donutili, potřebovali vysokoškolsky vzdělaného agronoma,“ usmál se Jan Macháč. Stal se hlavním agronomem na polích, které jeho otec od režimu naschvál dostal na starost a které se jevily neúrodné.
„To byl omyl. V 70. letech jsme na 50 hektarech pěstovali přadný len, což bylo unikátní. V roce 1975 přišel náhlý poryv větru, který tehdy náhle úrodu zničil,“ uvedl Macháč
Aby mohla být vyplacena pojistka, musel si vyřídit posudek od hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) v Ostravě-Porubě. „Zjistili, že tyto jevy se v Mořkově opakují a řekli, že se zřídí meteostanice, která je bude měřit,“ dodal. Macháčovi ji maji na zahradě.
Všechno se naučil
Ten se tak trochu nuceně stal zapisovatelem dat a správcem tehdy nové měřící stanice. A zůstal jím dodnes! „Zemědělcem jsem nadále během života v různých profesích zůstal. Ale meteostanice se stala mou zálibou. Dodnes mě to baví,“ uzavřel.
Jak se meteostanice během desítek let vylepšovala, Jan Macháč s tím neměl nejmenší problém. Naučil se práci s počítačem, programy, tabulkami, grafy, stále modernizovanými. „Pokud jsem to chtěl dělat dál, musel jsem,“ směje se vitální penzista. Drobné opravy zvládne i na samotné meteostanici.
Letošní extrém
Stanice v Mořkově funguje pod velením Jana Macháče od roku 1976, automatizována byla v roce 2013. Označena je jako oficiální stanice spadající pod ČHMÚ. Dodnes je v podstatě na stejném místě. Měří základní meteorologické prvky jako je teplota a vlhkost vzduchu, srážky. Pozorovatel pak zajišťuje měření sněhu a zaznamenávání meteorologických jevů, oblačnosti a stavu půdy.
Současná extrémní vedra a sucha považuje Jan Macháč za mimořádné. „Vždyť na začátku srpna, tedy 4. 8., padl rekord maximální naměřené teploty na této stanici a to 36,8 °C. Následující den byl navíc překonán na 37,3 °C. Sucho, jaké je, nepamatuji. Soudy, kdo nebo co to způsobuje, nechávám těm povolanějším,“ přemítal meteonadšenec. Dosud nejvyšší teplota změřená na stanici Mořkov pocházela z 20. července 2007, kdyb ylo naměřeno to 36,2 °C.
Zajímavá data z Mořkova:
* Maximální teplota: 37,3 °C (4. srpna 2026)
* Minimální teplota: -30,2 °C (8. ledna 1985)
* Přízemní minimum: -33,3 °C (9. ledna 1985)
* Nejvyšší úhrn srážek: 130,2 mm (14. září 2024)
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