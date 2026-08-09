„Táta mě bral s sebou na letiště už jako dítě. Poprvé mě posadil do kokpitu někdy ve dvou letech, já prý byl z toho v sedmém nebi. A v nebi samotném jsem byl poprvé jako pilot po složení náročných kurzů a zkoušek,“ vzpomíná Petr Mašík.
Od malého kluka tráví na letišti téměř veškerý svůj čas. „A to i profesní. S bráchou Adamem jsme oba mechanici na mošnovském letišti. K tomu závodím na nejvyšší úrovni, reprezentuji Česko na závodech doma i v cizině,“ popisuje pilot Mašík, který opravuje dopravní Airbusy a je i instruktorem létání.
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Jako pták
Nejnádhernější pohled na svět je podle něj z nebes. „Na laně mě vytáhne motorové letadlo, nahoře si hledám vzduchovou bublinu, která mě vynese nahoru. Poté už jenom kroužím. Hledám si termické proudy, jak to dělají čápi nebo dravci. Je to opojný pocit,“ říká.
Jeho nejdelší let trvá něco přes 10 hodin. Běžně létá v rychlostech okolo 180 kilometrů v hodině. „Je to láska a vášeň,“ dodává.
Posouvá hranice
„Plachtění pro mě spojuje adrenalin ze závodění s neopakovatelným zážitkem z neznáma. Což mě v každém letu opětovně nutí hledat nejlepší řešení a neustále tak posouvat mé hranice,“ řekl pilot.
Bezmotorové létání je letecký sport, při kterém piloti využívají přírodní energie atmosféry — termiku, vlnové proudění a svahový vítr — k překonávání stovek kilometrů bez jediné kapky paliva.
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Je vicemistrem
Petr Mašík létá za Slezský aeroklub Zábřeh u Dolního Benešova na kluzáku ASW-20. Nalétáno má závodně 700 hodin, uletěl již 22 tisíc kilometrů. První let uskutečnil v roce 2018
Petr bude 2. srpna reprezentovat na 14. Mistrovství světa juniorů (kategorie do 26 let) v bezmotorovém létání (JWGC) v německém Aalen-Elchingenu. Při posledním spojeném mistrovství Česka a Slovenska si vylétl 2. pozici, přičemž ta první mu unikla o 2 body, a to při celkovém počtu 4 500 bodů.