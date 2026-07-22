Hlídka si všimla jeho podivné hazardní jízdy kolem půlnoci a snažila se ho zastavit. Namísto toho šlápl na plyn a jel, co to dá nočním městem. Poztrácel při tom náklad, jehož se nedlouho předtím s kumpánem zmocnil na opravovaném úseku silnice. Ukradli přenosné semafory!

Když viděl, že nemá šanci se policistů zbavit, skočil z kabiny ven a vzal nohy na ramena. To už byl však obklíčen a zatčen jejich kolegy. Test na alkohol a drogy odmítnul podstoupit.

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„Díky pohotové reakci hlídky neskončily semafory ve sběrném dvoře, kam měly údajně směřovat, ale byly vráceny poškozené společnosti,“ informovala policistka Eva Michalíková. Podle ní šlo v případě nenechavce a úprkáře o známou firmu.

„Měl uložen zákaz řízení až do začátku roku 2029, Vědomě usednul za volant a řídit osobní motorové vozidlo,“ uvedla. Hříšníka nově obvinili z maření úředního výkonu. V případě odsouzení mu za to hrozí až dva roky.

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Policisté v Ostravě naháněli řidiče auta, který vezl na korbě kredené semafory. (červenec 2026)
Zdroj: PČR
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Policisté v Ostravě naháněli řidiče auta, který vezl na korbě kredené semafory.
Policisté v Ostravě naháněli řidiče auta, který vezl na korbě kredené semafory.
Autor: PČR