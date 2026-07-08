Dívka se nechtěla zdržovat chozením do autoškoly a rovnou si přála mít v kapse řidičský průkaz. Uvítala tak nabídku na sociálních sítích. Podle policie žena v dubnu na sociální síti TikTok narazila na reklamu slibující získání řidičského průkazu bez zkoušek.
Odkaz ji přesměroval do aplikace Telegram, kde byla založena skupina nabízející takovou službu bez zbytečných komplikací, se zápisem do registru.
Dozvěděla se, že vše zajistí autoškola v Praze a místo ní bude do výuky docházet jiný člověk. „Muž ji opakovaně ujišťoval, že celý postup je legální, a postupně po ní požadoval několik plateb,“ uvedla policejní mluvčí Nikol Bočková.
Sliboval a pak vymazal
Nejprve mladá žena zaslala zálohu 10 tisíc, následně 14 800 korun za údajně vyhotovený lékařský posudek. Dalších 12 200 korun zaplatila poté, co jí muž sdělil, že úspěšně složila zkoušku v autoškole, a dokonce jí řekl i výši dosaženého počtu bodů.
Posledních 10 tisíc odeslala za údajné dokončení celého procesu a předání dokumentů. Celkem tak zaplatila 47 tisíc korun.
„Když se během slíbených čtyř dnů nikdo nedostavil, chtěla žena údajného pracovníka autoškoly kontaktovat. Zjistila však, že jejich komunikace byla smazána a byla zablokována. Následně případ oznámila policii,“ doplnila Bočková.
S čím možná podvodníci nepočítali, bylo to, že je dívka nahlásí na policii i přesto, že bude muset přiznat i svůj pokus o podvod.
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