Mladík za volantem pod vlivem alkoholu nezvládl v pondělí ráno svou jízdu. Podle dosud zjištěných informací nejprve vjel do protisměru a pak na chodník. Po něm bohužel zrovna projížděl cyklista. Z místa nehody navíc řidič odjel a nedaleko havaroval do příkopu.
„Cyklista i přes veškerou poskytnutou pomoc svému zranění na místě podlehl. Řidič osobního vozidla byl předán zdravotníkům. Dechová zkouška na alkohol byla u něj pozitivní, test na drogy byl negativní,“ uvedla mluvčí policie Nikol Bočková.
Nehoda se stala před 8. ráno. Řidič auta jel směrem do obce Bocanovice, cyklista opačným směrem.
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