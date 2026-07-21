Jako na smilování čekají nájemníci na moment, kdy je město zbaví ožraly ze třetího patra.
„Stále je tu. Dál hází věci. Dřív náhodně, ani se nedíval, kam hází. Teď už to párkrát udělal cíleně. Třeba na dvě sousedky. Zprvu plechovku, pak zavařeninu, potřetí maso s těstovinami,“ vylíčila ještě v červnu obyvatelka domu Gabriela (47).
„Peníze utápí v chlastu. Rozprodává zařízení bytu, nemá už pračku ani lednici,“ podotkla další obyvatelka domu.
Soud nařídil vystěhování
Radnice Příbora muže dala k soudu. Ten rozhodl o jeho vystěhování. Verdikt nabyl právní moci. „Záležitost byla předána soudnímu exekutorovi k provedení výkonu rozhodnutí o vyklizení bytu. Další postup je v jeho kompetenci. Již činí potřebné kroky v souladu s platnými právními předpisy,“ sdělila vedoucí kanceláře starosty Iveta Busková.
Soud nařídil muže vystěhovat a nyní zasáhla i stěhovací firma, která příkaz vykonala. „Dotyčný nájemník byt opustil, z důvodu zvýšení bezpečnosti v domě město nechalo změnit přístupový elektronický kód k otevření vchodových dveří,“ uvedla pro server novinky.cz Busková, vedoucí kanceláře starosty města Příbora.
Třípokojový byt musí nyní město opravit a poté jej nabídni k pronájmu.
Taktika opilce? Neotevírat!
Podle nájemníků muž dlouhodobě házel z okna různé věci, prázdné lahve od piva a tvrdého alkoholu, sklenice se zavařeninami, odpadky, melouny, vybavení bytu či psí exkrementy.
„Řešili jsme ho opakovaně. Strážníkům už ani neotvírá. Jeho prohřešky jsme dosud dle zákona mohli řešit umístěním na záchytnou protialkoholní stanici,“ řekl už dříve velitel strážníků Libor Bolom. Muž tehdy neotevřel ani při pokusech redaktora Blesk.cz muže zkontaktovat, aby měl prostor k vyjádření.
Sousedé si také stěžovali na jeho věčně štěkajícího psa, který často teskně vyl až plakal. Podezírali ho, že svého psa týrá. Často ho prý na dlouhé hodiny nechával zavřeného v bytě a nevenčil ho. Jenže pes v květnu náhle zmizel.
„Prostě je pryč. Nevíme, co se s ním stalo. Jedna paní sousedka z baráku má podezření, že ho otrávil a odnesl někam pryč. Viděla ho, jak nese dvě igelitky směrem na pole,“ vypověděla nájemkyně Gabriela.
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