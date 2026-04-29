Odborníci na telefonu Blesku radili se zdánlivými drobnostmi i zásadními problémy. Znovu se ukázalo, jak neznalost práva zbytečně připravuje lidi o peníze. A že velké trápení přinášejí problémy s černými stavbami, rozvodem i reklamací. Ani na vteřinu si neodpočinul prezident Notářské komory ČR, který objasňoval problematiku závětí a darů. S exekucemi i půjčkami radil člen Prezidia exekutorské komory ČR. Podívejte se na nejzajímavější otázky a odpovědi.
Nejlepší odpovědi expertů na právo: Nedělte majetek ještě za života! A může cestovka zdražit zájezd kvůli ceně paliva?
1.Nárok na home office neexistuje
Odpovídá: Advokát Mgr. Roman Moussawi, advokátní kancelář Moussawi Roman
Jsem těhotná a po dobu těhotenství bych ráda pracovala z domova. Musí mi to šéf umožnit?
Sice patříte mezi zvýhodněné skupiny zaměstnanců (stejně jako např. osoby pečující o dítě mladší 9 let), které mají odlišný právní režim, ale jde fakticky pouze o právo na to, aby vám zaměstnavatel písemně odůvodnil, proč nemůže v žádosti o home office vyhovět. »Právo na home office« v žádném právním předpise nenajdeme.
U zaměstnavatele mám uzavřenou dohodu o provedení práce (DPP). Mám nárok na placenou dovolenou? V dohodě se o ní nic nepíše.
Záleží to na tom, kolik jste odpracoval. Od minulého roku mají totiž nově i »dohodáři« (pracující na dohodu o provedení práce nebo na dohodu o pracovní činnosti) nárok na dovolenou, a to za podobných podmínek jako běžní zaměstnanci. Podmínkou vzniku nároku však je, že dohoda v kalendářním roce trvala nepřetržitě alespoň 28 dní a vy jste odpracovali alespoň 80 hodin.
Dostal jsem výpověď pro nadbytečnost, ale zaměstnavatel hned po mém odchodu přijal novou osobu za menší mzdu. Jak se mám bránit?
Máte šanci být úspěšný v případném sporu. Aby totiž byla výpověď pro nadbytečnost (dle § 52 písm. c) ZP) platná, musí existovat příčinná souvislost mezi přijatou organizační změnou a vaší nadbytečností. Pokud zaměstnavatel bezprostředně po vašem odchodu na vaši pozici někoho přijal, nejedná se zpravidla o skutečnou nadbytečnost a pak je výpověď daná neoprávněně.
Musíte však podat žalobu na neplatnost rozvázání pracovního poměru nejpozději do 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit! Pokud lhůtu promeškáte (byť jen o jeden den), vaše právo zaniká. Soud pak automaticky žalobu zamítne, i kdyby vás z práce vyhodili neoprávněně.
Mám pracovní smlouvu na dobu určitou, která mi teď má skončit, ale otěhotněla jsem. Četla jsem, že v ochranné době nejde pracovní poměr ukončit. Bude se mi tedy prodlužovat?
Bohužel nikoliv. Pracovní poměr na dobu určitou končí automaticky uplynutím sjednané doby, a to bez ohledu na těhotenství nebo dočasnou pracovní neschopnost. Ochranná doba, kdy nelze dát výpověď, se na tento případ nevztahuje na rozdíl od situace, kdy byste měla pracovní poměr na dobu neurčitou. Pak byste v době těhotenství nemohla (až na nějaké výjimky) výpověď dostat.
Jsem zaměstnavatel a chci popáté uzavřít se zaměstnancem smlouvu na dobu určitou, vždy na jeden rok. Teď by to byl teprve pátý rok. Na kolik let to je maximálně možné?
Smlouvu na dobu určitou lze sice uzavřít opakovaně až na dobu 9 let, ale pouze za předpokladu, že je každá jednotlivá smlouva sjednána maximálně na 3 roky a že jsou uzavřeny nejvýše třikrát po sobě. Ve vašem případě byla už čtvrtá smlouva na dobu určitou uzavřena v rozporu se zákoníkem práce. Právně jste se tím dostal do situace, kdy se na pracovní poměr vašeho zaměstnance hledí jako na pracovní poměr na dobu neurčitou.
Může mi zaměstnavatel jednostranně nařídit práci z domova, nebo mi ji naopak zakázat?
Zjednodušeně řečeno nařídit nemůže, zakázat může. Práce na dálku musí být mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem sjednána, a to písemně. Výjimkou je stav podle krizové legislativy (např. při pandemii nebo v jiných výjimečných situacích), a to pouze na nezbytně nutnou dobu a za předpokladu, že to vaše práce umožňuje. Zakázat vám ji naopak může, protože na práci z domova neexistuje žádný právní nárok. Je to zaměstnavatel, kdo určuje místo výkonu práce. Dokonce, i když už home office máte sjednanou v dohodě, tak vám může dohodu vypovědět.
2.»Černou stavbu« raději nekupujte
Odpovídá: JUDr. Jaroslava Šafránková, advokátní kancelář Šafránková & Vrba
Plánuji si koupit chatu, ale trochu mě odrazuje, že byla postavená bez stavebního povolení. Co udělat pro jeho získání?
