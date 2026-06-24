„Nerespektovali zákaz koupání, kempování, ohňů i vodních sportů – ale ukázalo se, že neumí ani zaparkovat. Auto jim sjelo rovnou do rybníka. Vytahovat ho museli hasiči,“ zlobil se předseda místních rybářů Josef Pop.
Do teď se to podle něj na Kozím Becirku tak nějak přehlíželo, ale kvůli pár nevychovanům odnesou následky i ti, co se u něj chovali normálně.
„Už žádná tolerance. Zákazy se budou hlídat a vymáhat ve spolupráci s městskou a státní policií,“ vzkázal Pop.
VIDEO: Pražští hasiči museli do Vltavy kvůli potápějící se lodi. (23. únor 2024)
Pražští hasiči museli do Vltavy kvůli potápějící se lodi. (23. únor 2024) HZS Praha