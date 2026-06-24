Zpitá dívka se zřítila ze skalnatého břehu lomu do vody v sobotu. Naštěstí školačku zachránili očití svědci. Nic vážného se jí nestalo.
Když záchranka dorazila na místo, dívka dýchala, byla jí ale strašná zima. „Na místě ji ošetřila posádka s lékařem. K tonutí ani zranění nedošlo. Nezletilá byla pouze podchlazená. Následně jsme ji převezli na pediatrickou ambulanci nemocnice v Klatovech,“ řekl mluvčí záchranky Martin Štěpán.
Přes dvě promile
Okolnostmi případu se zabývají klatovští policisté. „S ohledem na věk nezletilé dívky nemohu sdělit další podrobnosti. Mohu potvrdit, že jsme v sobotu přijali oznámení o pádu dívky do vody v jednom ze zatopených lomů u Klatov,“ uvedl policejní mluvčí Michal Schön. U dívky měla být naměřena hladina alkoholu přes dvě promile.
VIDEO: 75 let fungování záchytek v Česku: Ředitel popsal, proč přibývá opilých žen. A kolik stojí noc mezi opilci?
75 let fungování záchytek v Česku: ředitel popsal, proč přibývá opilých žen. A kolik stojí noc mezi opilci? Kateřina Vavřínová