Do vody vběhl bez toho, aby si kryl hlavu. Podklouzl, tělo se zlomilo dozadu a krk náraz nevydržel. Poškozená páteř znamenala zásah do míchy. V jediné vteřině byl konec.
Z chlapa v plné síle se stal muž odkázaný na vozík. „Člověk má pocit, že se nemůže nic stát. Pak přijde tvrdý náraz,“ řekl Martin. Půl roku strávil v nemocnicích a na rehabilitacích. Nevzdal se.
Vrátil se k práci v IT, žije samostatně a věnuje se i potápění s přístrojovou podporou. Se Sportovním klubem vozíčkářů má za sebou přes 70 ponorů doma i v zahraničí. Jen hranice mezi »před a po« už zůstala navždy.
Každé léto
Podobných osudů přibývá každé léto. Zdravotníci z Hrabyně a Chuchelné opakovaně přijímají lidi, kteří doplatili na neopatrnost u vody. Nešlo o risk. Stačil chybný krok, uklouznutí nebo vstup do neznámého místa. Výsledek bývá drtivý: ochrnutí, ztráta soběstačnosti a dlouhé měsíce náročné rehabilitace.
„Úraz vznikne během několika vteřin, ale následky si člověk nese celý život,“ varuje primářka hrabyňského rehabilitačního ústavu Hana Davidová.
Nebezpečí není jen ve skoku
Problémem nejsou pouze šipky do mělkých míst. Riziko představuje i obyčejné vběhnutí do rybníka, lomu nebo řeky, kde nikdo netuší, co je pod hladinou. Zrádná hloubka, kameny, zlomy dna i proud.
Pařezy, větve, železo, sklo, dráty i zbytky staveb. Vše, co není vidět, může zranit. Stačí jeden špatný krok a přijdou hluboké rány, poškozené šlachy nebo infekce. U pískoven a lomů hrozí náhlý propad do hloubky, panika, vdechnutí vody i kolaps.
„Každé léto se v Česku stane kolem 15 těžkých poranění páteře a míchy,“ sdělila Alena Jančíková z České asociace paraplegiků. Patnáct lidí, kterým se prázdniny rozdělí na »před a po«.
Voda sama o sobě neublíží. Neznámé místo ale chyby neodpouští. Na rizika dlouhodobě upozorňuje také Česká asociace paraplegiků prostřednictvím projektu BanalFatal.cz. Realita je krutě jednoduchá: Blbě vlezeš do vody a už se nepostavíš. Platí proto pravidla: Přemýšlej. Zjisti hloubku. Neskákej.
Nebezpečné je koupání také v pískovnách, kde se člověk může při vstupu do vody nečekaně propadnout.
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