Do vody vběhl bez toho, aby si kryl hlavu. Podklouzl, tělo se zlomilo dozadu a krk náraz nevydržel. Poškozená páteř znamenala zásah do míchy. V jediné vteřině byl konec.

Z chlapa v plné síle se stal muž odkázaný na vozík. „Člověk má pocit, že se nemůže nic stát. Pak přijde tvrdý náraz,“ řekl Martin. Půl roku strávil v nemocnicích a na rehabilitacích. Nevzdal se.

Vrátil se k práci v IT, žije samostatně a věnuje se i potápění s přístrojovou podporou. Se Sportovním klubem vozíčkářů má za sebou přes 70 ponorů doma i v zahraničí. Jen hranice mezi »před a po« už zůstala navždy.

Týnka (18) ochrnula po skoku pro frisbee: Chtěla bych po svých dojít k mámě a dát jí kytku!

Týnka z Mostu se musí vypořádat s těžkými následky úrazu.

Každé léto

Podobných osudů přibývá každé léto. Zdravotníci z Hrabyně a Chuchelné opakovaně přijímají lidi, kteří doplatili na neopatrnost u vody. Nešlo o risk. Stačil chybný krok, uklouznutí nebo vstup do neznámého místa. Výsledek bývá drtivý: ochrnutí, ztráta soběstačnosti a dlouhé měsíce náročné rehabilitace.

„Úraz vznikne během několika vteřin, ale následky si člověk nese celý život,“ varuje primářka hrabyňského rehabilitačního ústavu Hana Davidová.

Tragický pád z kola: Sportovec Milan (55) ochrnul na celé tělo

Muž plný života skončil ochrnutý na nemocničním lůžku. Lékaři o něj pečují už téměř rok.

Nebezpečí není jen ve skoku

Problémem nejsou pouze šipky do mělkých míst. Riziko představuje i obyčejné vběhnutí do rybníka, lomu nebo řeky, kde nikdo netuší, co je pod hladinou. Zrádná hloubka, kameny, zlomy dna i proud.

Pařezy, větve, železo, sklo, dráty i zbytky staveb. Vše, co není vidět, může zranit. Stačí jeden špatný krok a přijdou hluboké rány, poškozené šlachy nebo infekce. U pískoven a lomů hrozí náhlý propad do hloubky, panika, vdechnutí vody i kolaps.

„Každé léto se v Česku stane kolem 15 těžkých poranění páteře a míchy,“ sdělila Alena Jančíková z České asociace paraplegiků. Patnáct lidí, kterým se prázdniny rozdělí na »před a po«.

Voda sama o sobě neublíží. Neznámé místo ale chyby neodpouští. Na rizika dlouhodobě upozorňuje také Česká asociace paraplegiků prostřednictvím projektu BanalFatal.cz. Realita je krutě jednoduchá: Blbě vlezeš do vody a už se nepostavíš. Platí proto pravidla: Přemýšlej. Zjisti hloubku. Neskákej.

Nebezpečné je koupání také v pískovnách, kde se člověk může při vstupu do vody nečekaně propadnout.

VIDEO: Zdeněk (50) málem uhořel v autě, přišel o obličej: Teď je tváří organizace Popálky (leden 2026)

Video
Video se připravuje ...

Zdeněk (50) málem uhořel v autě, přišel o obličej: Teď je tváří výstavy Popálek (leden 2026) 

Fotogalerie
5 fotografií
Martin Linhart (45) na vodu nezanevřel a věnuje se potápění s přístrojovou podporou.
Martin Linhart (45) na vodu nezanevřel a věnuje se potápění s přístrojovou podporou.
Autor: Foto Blesk - Jana Gartnerová a archiv M. Linharta