Téměř rok o něj pečují lékaři na oddělení následné intenzivní péče v nemocnici svaté Zdislavy v Mostišti. Z padesátníka plného života se rázem stal člověk odkázaný na péči druhých s nejistými vyhlídkami do budoucna. „Manžel potřebuje 24 hodin trvající péči,“ vysvětluje manželka Drahomíra.
Zprvu komunikoval s okolím jen odezírání z úst, po roce už mluví. Co bude dál? Nadějí je, že se podaří rozhýbat jeho ruce. To si ovšem vyžádá specializovanou rehabilitaci a pobyty v odborných rehabilitačních centrech.
I proto dcera Žaneta založila pro svého tátu sbírku na dobročinné platformě Donio.cz. „Děkuji všem, kteří nám pomohli a dál pomáhají,“ neskrývá dojetí Drahomíra Žandová.
Splněné přání
Milan před několika dny prožil chvíle, které mu vrátily v nelehké situaci úsměv na tvář. Sanitka splněných přání ho totiž převezla z nemocničního pokoje domů k jeho rodině.
Zdeněk Matyáš, redakce Brno
„Bylo to několik hodin plných obyčejných, ale tak vzácných momentů – rodinné pohody, povídání, smíchu a radosti z přítomnosti ženy, dětí a vnučky. Okamžiky, které by jinak nebyly možné,“ napsali jeho nejbližší na sociálních sítích.
Slova o naději
„Milan už rok přechází náročnou zdravotní péčí. Věřím, že i návštěva domova díky projektu Sanitky splněných přání mu pomůže v dalším zvládání jeho nelehké nemoci. Věříme, že se nám ho podaří posunout ještě dál, aby mohl jednoho dne spolu se svou rodinou prožívat co nejkvalitnější život,“ řekl Michal Dráb, primař oddělení NIP Nemocnice svaté Zdislavy Mostiště.
Sbírka pro Milana
Peníze ze sbírky pomohou Milanovi ke stabilizaci zdravotního stavu, specializované rehabilitaci, intenzivní fyzioterapii, pobytům v odborných rehabilitačních centrech a dlouhodobou odbornou péči. Nezbytné budou také kompenzační pomůcky, invalidní vozík a upravený automobil pro přepravu.