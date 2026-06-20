V Muzeu Beskyd ve Frýdku-Místku se otevřela výstava, která slabším povahám může zvednout tep. Na obřích fotografiích můžete hledět přímo do tváří hmyzu. Blechy, vážky, moli nebo strašilky tu mají detaily, jaké běžně nespatří ani jejich největší nepřátelé.
Jak se asi tváří mol v kožichu a o čem přemýšlí? Proč se blecha mračí? Proč strašilka zrovna dneska nechce strašit? Vědci z Akademie věd České republiky zachytili hmyzí „tváře“ pomocí nejmodernějších elektronových a optických mikroskopů. Výsledek připomíná horor i uměleckou galerii zároveň.
„Je to oslava neuvěřitelné rozmanitosti a krásy hmyzu, ale zároveň i varování. Bez něj by naše ekosystémy prostě nefungovaly,“ vysvětlil Petr Jeziorski z Muzea Beskyd.
Zmizí hmyz, zmizíme my
Hmyz patří k nejstarším obyvatelům souše a je vůbec nejpočetnější skupinou živočichů na Zemi. Odhady mluví až o pěti milionech druhů, z nichž vědci zatím popsali jen asi pětinu. Jenže hmyzu rychle ubývá kvůli pesticidům, mizejícím biotopům, znečištění i změně klimatu. Bez hmyzu se ale zhroutí celé ekosystémy a s nimi i náš svět.
Co tají rostliny?
Zatímco hmyz nastavuje tváře, rostliny odhalují své nitro. Vědkyně Nela Klusová z Ostravské univerzity se pomocí mikroskopů ponořila hluboko do jejich buněk, pletiv a cévních svazků.
Díky tomu obyčejné listy a stonky mění v barevné, až hypnotické světy. Fluorescenční mikroskopie doslova rozsvěcí to, co je jinak lidskému oku skryté. Přesné struktury, pravidelné vzory i geniální přizpůsobení rostlin životu kolem nás. Je to architektura přírody v přímém přenosu.
„Rostliny mě fascinovaly od dětství. Snažila jsem se fotoaparátem zachytit u nich co nejmenší detaily. Začala jsem experimentovat a posléze se věnovat mikroskopii. Snímky na výstavě však nevznikly kvůli vědecké analýze, ale z touhy poznat, jak rostliny vypadají uvnitř,“ uvedla vědkyně.
Výstava Hmyzí tváře ve frýdecko-místeckém muzeu Beskyd potrvá až do konce srpna. Expozice Co nám tají rostliny v Ostravském muzeu zase do 26. července.
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