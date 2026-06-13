Mám správnou techniku běhu? Dopadají mé nohy správně? Proč mě bolí kolena či kyčle? Právě tyhle otázky má v budoucnu běžcům zodpovědět chytrá běžecká vložka, a to v přímém přenosu. Při běhu dostanou info, které bude ihned vyhodnoceno.
„Díky tomu budou moci za běhu upravovat techniku běhu i došlapu. Zjistí četnost i délku kroků. Také informace o náklonu a zrychlení běhu. Data půjdou do chytrých hodinek. Naším cílem je zbavit běžce zdravotních trablí i mobilů,“ usmál se člen party studentů z 1. ročníku průmyslovky Viktor Gajda.
Vše ohebné a měkké
Vložka v botě bude mít zabudované potřebné elektronické součástky, ty ale běžec nijak neucítí. „Budou miniaturní s tloušťkou maximálně 1 mm při zachování pružnosti, včetně samotné elektroniky, například tvarovatelné baterie,“ vysvětlili studenti.
Vložka bude navrstvena materiály zajišťující její pevnost, ochranu i pružnost a zapuštěna bude ve speciální polyuretanové či etylvinylové pěně. „Takové, jaké se používají při výrobě zdravotních vložek na míru,“ dodali.
Chtějí sériovou výrobu
Chytré „udělátko" zatím existuje jako prototyp, ale odhodlaní mladíci ho neustále zdokonalují. „Do tří měsíců chceme mít vylepšenou verzi, během našeho studia na průmyslovce chceme mít verzi hotovou pro výrobu. Ale nespěcháme. Hrajeme si s detaily, musí vše sedět,“ shodlo se kvarteto.
Cílem studentů je sériová výroba. Posloužit jim má tzv. referenční model, tedy vzorek nejčastějšího typu nohou a typu došlapu. Jednou by ale chtěli nabídnout i vložku na míru. „Zájemce nám třeba pomocí softwaru, který to už dnes umí, naskenuje hloubkově své chodidlo a pošle,“ řekl Viktor Gajda.
Ocenění a pochvala
Že jsou spolužáci na dobré cestě, potvrdila soutěž v rámci vzdělávacího programu Solve for Tomorrow. V kategorii Sport&Tech zvítězili, celkově pak skončili čtvrtí, ale to doslova jen o vlásek. Navíc získali cenu publika.
„Určitě nás to motivuje. Dostali jsme i pochvalu ředitele školy. Rozhodně to chceme dotáhnout. Dnes máme svůj název, tým se jmenuje Inovasole, i své webovky inovasole.com,“ uzavřeli Viktor, Matouš, Vojta a Tobiáš.
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