Ke kuriózní situaci došlo už loni v listopadu, případem se stále zabývá policie. „Ve školním řádu je ustanovení, které říká, že pokud je podezření na trestný čin, tak se situace předává Policii České republiky. Za mě došlo k propagaci hnutí Ku-klux-klan,“ řekl Českému rozhlasu ředitel gymnázia Pavel Vlach. Ten je kolegy vyzdvihován jako velmi dobrý manažer, který školu posouvá vpřed.
Přehnaná reakce?
Nicméně v učitelském sboru zaznívají hlasy, zda nešlo o přehnanou reakci. Oba studenti, kteří dostali zatím ředitelské důtky, nikdy nejevili rasistické názory a školu reprezentují v nejrůznějších soutěžích.
Podle české školní inspekce je trestní oznámení jednou z cest, nicméně až tou poslední. „Podobné situace by se ve školním prostředí měly primárně řešit pedagogicky, především na úrovni školy, prací se žáky, vysvětlením historických a společenských souvislostí a případně zapojením školního poradenského pracoviště nebo školního metodika prevence,“ uvedla pro irozhlas.cz mluvčí inspekce Anna Brzybohatá.
Naopak náměstek hejtmana pro oblast školství a sport Vladimír Kroc (ANO) postup ředitele chápe. „Kdyby ředitel nepostupoval tak, jak postupoval, mohl by se vystavit trestnímu stíhání za utajení trestného činu.“
Trestní oznámení podal ředitel na dva studenta, sebe a neznámé pachatele, kterými myslí ty, jež nezabránili použití masek. Chlapcům za propagaci hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod hrozí poloviční trest ze šesti měsíců až tři let vězení.
Ku-klux-klan vznikl v roce 1865 v USA po občanské válce. Šlo o rasistické a násilné hnutí zaměřené především proti Afroameričanům, později i proti katolíkům, Židům a přistěhovalcům.
