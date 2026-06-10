Bývalý primátor Pobucký míní, že Korč výkon funkce omezil pouze na sebeprezentaci a propagaci, a primátor je tak pro město zbytečný. I jeho před pěti lety odvolali zastupitelé z funkce.
Návrh byl schválen díky podpoře koaličních partnerů z hnutí ANO. Zbývající koaliční partneři, Naše Město F-M a Spolu, byli návrhem zaskočeni.
Korčovo odvolání podpořilo 24 z 42 přítomných zastupitelů. Korč uvedl, že za nečekaným krokem, který přichází několik měsíců před volbami, stojí skutečnost, že zvažoval kandidaturu v senátním obvodu Frýdek-Místek.
Tajemný telefonát
„Před týdnem jsem dostal telefonát s tím, že se někdo dozvěděl, že hodlám kandidovat na senátora, a že by bylo velmi dobré, kdybych zvážil nabídku, že bych tu kandidaturu nepotvrdil a nekandidovat,“ uvedl.
Dodal, že mu dokonce byl přislíben post primátora i v případě, že hnutí Naše město F-M nevyhraje volby. „To se příčí všem mým osobním přesvědčením a řekl jsem, že na takovou nabídku v tomto okamžiku nebudu reflektovat,“ uvedl Korč.
Korč: Je za tím ANO
Primátor potvrdil, že nabídka přišla od hnutí ANO. „Hnutí ANO má stranickou strukturu. Má nějaké šéfy na okrese, na kraji. Prostřednictvím jednoho z šéfů přišla od nejvyššího tato nabídka,“ řekl Korč. Dodal, že pro předsedu vlády Andreje Babiše je zřejmě překážkou.
Náměstek primátora za ANO Lukáš Kmec ale odmítl, že by hnutí jednalo podle pokynu vedení. „To, že bývalý pan primátor bude kandidovat do Senátu, jsem se dozvěděl až dnes. Odmítám, že bychom dostali nějaké příkazy z vrchu,“ odmítl Kmec.
Frýdek-Místek vede koalice hnutí Naše Město F-M s uskupením Spolu a části zastupitelů z ANO.