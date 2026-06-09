Po muži policisté marně pátrají už přes měsíc. „Protiprávního jednání se měl dopustit letos 28. dubna kolem 17:20 hodin v tramvaji číslo 8. Za přítomnosti nezletilé dívky měl začít masturbovat,“ uvedla policejní mluvčí Eva Michalíková.
„V dané věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání výtržnictví,“ dodala policistka.
Neznáte ho?
Úchylovi se zatím úspěšně daří policistům z Ostravy-Přívozu i kriminalistům vyhýbat. „Proto se touto cestou obracíme na veřejnost, která by mohla poskytnout jakoukoli informaci, která by vedla ke ztotožnění muže. Žádáme, aby se obrátila na linku 158 případně na nejbližší policejní služebnu,“ uzavřela Eva Michalíková.
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