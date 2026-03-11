Bývalému příslušníkovi Vězeňské služby hrozí obžaloba: Napadl dvě ženy?!
Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) navrhla obžalovat bývalého příslušníka Vězeňské služby, který podle ní napadl dvě ženy. Stíhá ho pro trestné činy vydírání a omezování osobní svobody, za což v případě odsouzení hrozí až osmileté vězení. Na webu inspekce o tom informoval její mluvčí Jakub Augusta.
Muž podle Augusty ještě v době, kdy sloužil u Vězeňské služby, napadl v době osobního volna a pod vlivem alkoholu dvě ženy. Vyhrožoval jim, v jednom případě s nožem v ruce.
„V jednom případě měl obviněný popadnout nůž, kterým umocnil své následné výhrůžky. Aby si poškozené nemohly zavolat pomoc a ohlásit jeho protiprávní jednání, obviněný měl napadeným ženám také například odebrat mobilní telefony nebo je zamknout v domě,“ uvedl mluvčí.
