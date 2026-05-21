Během pondělní odpolední špičky si muž na rychlém stroji udělal ze Sokolské ulice slalomovou trať.

„V provozu kličkoval a ohrožoval tak ostatní účastníky silničního provozu včetně řidiče trolejbusu,“ popsala mluvčí městské policie Helena Badurová.  „Závodníkův“ styl jízdy neunikl strážníkům, kteří ho zastavili na kontrolu.

Zabavený řidičák

Uniformovaní muži zjistili, že kvapící senior má udělen zákaz řízení. Přesto řídil koloběžku o výkonu 2000 W, která umí jet rychlostí až 50 km/h.

Na elektrokoloběžce kličkoval senior v Ostravě bez papírů. Ohrozil i trolejbus. (květen 2026) MP Ostrava

„To je již vozidlo, na které je již řidičské oprávnění potřebné,“ upozornila Helena Badurová. Strážníci proto přivolali policii, která si celou věc převzala k dalšímu šetření.

Menší výkon? Řidičák není nutný

Elektrokoloběžky s maximální rychlostí do 25 km/h a výkonem do 1000 W se právně řadí mezi jízdní kola a jejich uživatelé nejsou povinni mít řidičský průkaz.

„Vozidla s vyššími parametry, jako byla předmětná elektrická koloběžka, se však považují za malé mopedy nebo skútry, tedy za motorová vozidla, která vyžadují řidičský průkaz skupiny AM nebo B,“ uzavřela strážnice Badurová.

Autor: MP Ostrava