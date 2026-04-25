Historický kolejový vůz má nabídnout dobový interiér a malou expozici, bude průchozí a lidé si budou moci vyzkoušet, jak „pohodlné“ bylo cestování veřejnou dopravou před 120 lety.
Lidé si tak připomenou kus už trochu pozapomenuté historie a zároveň jednu z nejvýraznějších kapitol města. Úzkokolejná trať město spojovala s okolím a tramvaje zajížděly na náměstí Svobody.
Replika za 3,5 milionu
Vše už směřuje k výběru firmy, která repliku historického vozu zhotoví. Půjde o dvounápravovou tramvaj s dřevěnou skříní v červeno-krémovém nátěru, kterou na začátku minulého století vyráběla vídeňská vagonka J. Rohrbacher.
„Na projektu repliky pracuje už pět let tým historiků i odborníků na regionální tramvajovou dopravu,“ řekl starosta Bohumína Lumír Macura s tím, že evropská dotace kryje 80% nákladů, které jsou 3,5 milionu korun.
Se všemi detaily
Zachovány budou dřevěné lavice, dobové přepážky a další detaily a makety technických prvků jako parní rozvod nebo komín na střeše. Místo strojovny vznikne v přední části vozu malá expozice o historii bohumínské úzkokolejky.
Tramvaj tak nebude jen exponátem, ale malým muzeem pod širým nebem. Vůz bude stát na kolejích o rozchodu 760 milimetrů.
Trať držela nejdéle
Historie tramvajové dopravy v Bohumíně začala v roce 1902 zahájením provozu úzkorozchodné koňské dráhy. Koně záhy nahradily parní motorové vozy. V roce 1914 pak vznikla elektrifikovaná trať z Bohumína do Slezské Ostravy.
Úzkokolejka však časem zastarávala. Cestovní rychlost byla nízká, náklady na provoz a údržbu vysoké. Tramvajová doprava v Bohumíně skončila v roce 1973. Ze všech regionálních meziměstských tramvajových tratí v okolí vydržela nejdéle.
