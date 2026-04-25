Historický kolejový vůz má nabídnout dobový interiér a malou expozici, bude průchozí a lidé si budou moci vyzkoušet, jak „pohodlné“ bylo cestování veřejnou dopravou před 120 lety.

Lidé si tak připomenou kus už trochu pozapomenuté historie a zároveň jednu z nejvýraznějších kapitol města. Úzkokolejná trať město spojovala s okolím a tramvaje zajížděly na náměstí Svobody.

Unikátní úzkokolejka do Osoblahy: Pravidelný provoz zajistí obce, dráhu převzaly od státu

Pravidelný provoz na úzkokolejce zajišťují desítky let staré, ale renovované lokomotivy a vozy.

Replika za 3,5 milionu

Vše už směřuje k výběru firmy, která repliku historického vozu zhotoví. Půjde o dvounápravovou tramvaj s dřevěnou skříní v červeno-krémovém nátěru, kterou na začátku minulého století vyráběla vídeňská vagonka J. Rohrbacher.

„Na projektu repliky pracuje už pět let tým historiků i odborníků na regionální tramvajovou dopravu,“ řekl starosta Bohumína Lumír Macura s tím, že evropská dotace kryje 80% nákladů, které jsou 3,5 milionu korun.

100 let dopravní policie: Jak vypadaly silnice v roce 1919? Každý jezdil, kudy chtěl

Dopravní policie v Praze slaví přesně 100 let od prvního nasazení do akce.

Zachovány budou dřevěné lavice, dobové přepážky a další detaily a makety technických prvků jako parní rozvod nebo komín na střeše. Místo strojovny vznikne v přední části vozu malá expozice o historii bohumínské úzkokolejky.

Tramvaj tak nebude jen exponátem, ale malým muzeem pod širým nebem. Vůz bude stát na kolejích o rozchodu 760 milimetrů.

Velkolepé výročí pražské městské dopravy: Před 150 lety kočí mámili z cestujících spropitné čekáním!

Oslava 150 let

Trať držela nejdéle

Historie tramvajové dopravy v Bohumíně začala v roce 1902 zahájením provozu úzkorozchodné koňské dráhy. Koně záhy nahradily parní motorové vozy. V roce 1914 pak vznikla elektrifikovaná trať z Bohumína do Slezské Ostravy.

Úzkokolejka však časem zastarávala. Cestovní rychlost byla nízká, náklady na provoz a údržbu vysoké. Tramvajová doprava v Bohumíně skončila v roce 1973. Ze všech regionálních meziměstských tramvajových tratí v okolí vydržela nejdéle.

VIDEO: Otevření Dvoreckého mostu v Praze, který slouží jen chodcům, cyklistům a MHD. (17. dubna 2026)

Video
Video se připravuje ...

Otevření Dvoreckého mostu, 17. dubna 2026 Blesk.cz - Frederikke Toman

Dobové foto tramvaje z roku 1903.
Dobové foto tramvaje z roku 1903.
Autor: město Bohumín