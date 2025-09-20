„Bude to další část historie této jedinečné dráhy,“ řekl ředitel společnosti, kterou založily obce podél trati, Mojmír Pargač. „A také téhle party bláznů,“ dodal s úsměvem.

Organizace od prosince převezme poprvé žezlo po Českých drahách. Lidé kolem ní byli dosud známí hlavně neúnavnou propagací tratě a vypravováním populárních parních vlaků, zatímco ČD měly na starost klasický jízdní řád a jezdily s motoráky.

Vozidla nelze sehnat

Osoblažská úzkorozchodná dráha zdědí po ČD i její lokomotivy a vozy. Bude si je pronajímat. „Úzkokolejka je specifická. Vozidla pro ni nejsou běžně k dispozici. Můžete vyměnit motor, průběžně je renovovat, ale stále jde o vozidla stará skoro 70 let. Lokomotiva je z roku 1958 a vozy z roku 1966," vysvětlil šéf provozu David Chovančík.

Podle něj není nějaká renovace vozového parku zdaleka na pořadu dne. „Nicméně po možnostech nějakých novějších vozů se v Evropě budeme poohlížet,“ dodal provozní.

Opravili nádraží

Sdružení obcí zakoupila až na jednu výjimku všechny nádraží kolem trati a dala je do pucu. „Byly to naprosté ruiny. Většina z nich už je opravená. Až na výjimky v nich máme podnájemníky, správce, a starají se o ně,“ popsal ředitel Mojmír Pargač.

Těší ho, že díky influencerům propagujícím turistické jízdy se do odlehlého koutu Česka v poslední době hrnou davy zájemců. „Hlavně z Polska. Sociální sítě mají skutečně obrovský dosah. My jsme za to samozřejmě rádi,“ nezastíral.

Nová „zahradní“ železnice?

Další příliv zájemců by mohl nastat už příští léto. Správce nádraží v Bohušově Rostislav Roubic (55) začal s budováním obdoby zahradní železnice, na které mají jezdit důlní lokomotivy a vagony.

„Chceme využít spolupráce s OKD. Po konci těžby na Karvinsku je k dispozici množství důlní techniky. Součástí miniželeznice bude i vzdělávací část, různá návěstidla či zabezpečovací prvky a závory z přejezdů,“ popsal správce stanice.

Jediná v Česku

Osoblažská úzkokolejka o rozchodu kolejí 760 mm vede z Třemešné ve Slezsku do Osoblahy. Na normálně rozchodnou železniční síť je napojena v Třemešné a dá se odsud dojet do Krnova.

Jde o momentálně jedinou fungující úzkorozchodnou trať v Česku, technickou památku a skutečný unikát. Na pouhých 20,2 km se nachází celkem 102 oblouků! První vlaky na ni vyjely už v roce 1898.

Zrekonstruovaná úzkokolejka funguje také na jižní Moravě, ale na tříkilometrové trati jezdí vláčky jen jako vyhlídkové, nikoliv v běžném provozu.

David Chovančík se dosud staral především o provoz turistických vlaků, na novou výzvu se těší.
