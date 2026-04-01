Rozsudek na závěr ostře sledovaného procesu si u soudu vyslechli jen raper s přítelkyní. Hard Rico akci organizoval, ona sehrála roli volavky. Ricovi navrhl žalobce šest let, dostal čtyři. Má ale navíc zaplatit dva miliony! Rodina Laury v šoku vyslechla její trest. Dívka jde do basy na tři roky.
Nejvíce, pět let, dostali v nepřítomnosti Ricovi „bouchači“ Miroslav C. (50) a Karel M. (46), kteří raperovi u loupeže asistovali. Pátý člen skupiny, Miroslav N. (55), vinu odmítl a bude souzen zvlášť.
Raper: Sekejte latinu!
Všichni vzali lhůtu pro případné odvolání. „Tresty jsou mírnější, než jsem navrhoval,“ zdůvodnil státní zástupce Michal Król.
„Co k tomu říct? Berte si z toho příklad. Nedělejte, co nemáte dělat, a sekejte latinu,“ uvedl Hard Rico.
Raper Hard Rico (23) dostal 4 roky za drsnou organizovanou loupež plnou výhrůžek. (1. dubna 2026) Michal Charbulák
K zločinu organizované skupiny došlo před rokem v Ostravě-Porubě. Na Lauru měl zálusk její kamarád Dominik, se kterým si psali milostné zprávy. Na což Hard Rico přišel. Zuřil a ukul plán. Dívka nápadníka zlákala k nim do bytu, kam přišel i Rico s kumpány. „Zlomíme ti ruce, pobodáme tě do krku, zmizíš v lese,“ hrozili mu a přidali pár facek.
Chtěli výkupné
V loupež se celá akce zvrhla ve chvíli, kdy skupina napadenému Dominikovi navrhla, že se může vykoupit penězi. Vyděšený muž pětici dal 100 tisíc v hotovosti, které si rozdělili.
Pod výhrůžkami pak přislíbil sehnat Ricovi a kumpánům další dva miliony! Ironií je, že právě dva miliony má zaplatit Hard Rico jako peněžitý trest v rámci rozsudku.
Na policii žalovaní svůj podíl účasti na loupeži zlehčovali, u soudu už však čtyři z pěti prohlásili vinu.