Ze čtyři roky starého vztahu s Valentýnem B. si jeho v té době nezletilá expartnerka měla odnést posttraumaticky stres. Poškozené podle obžaloby od dubna do června 2022 ubližoval psychicky i fyzicky. Shazoval ji na zem, dával rány pěstí, kopal ji do hlavy, tahal za vlasy, nadával jí, vyhrožoval, že ji zabije. Topil ji, přiměl ji k nahrávání erotických videí a aby na záznam vypravovala, že někoho upálila a že sexuálně uspokojuje jeho švagra Martina E. výměnou za drogy. Těmito a dalšími nahrávkami ji raper poté vydíral.
Jeho řádění zastavila až vazba kvůli trestnímu stíhání spojenému s jeho předešlou přítelkyní. Tu dokonce přinutil, aby po sobě mazala exkrementy, zatímco ji natáčel, za což loni na rok skončil v base.
Hudebník, který se v roce 2024 krátce mihnul v pořadu Prostřeno, obvinění odmítá, poškozenou dívku označil za feťačku, ale přiznal, že »nějaká facka padla«. Za týrání osoby žijící ve společném obydlí se způsobením těžké újmy na zdraví raperovi navrhují 6,5 roku vězení a Blesk případ dál bedlivě sleduje.
Sestra má "pifku" na oběť
Soud tento týden vyslechl Valentýnovu sestru Kristýnu E. (32), která se za sourozence postavila. Agresivitu vůči dívkám u něj prý nikdy neviděla a pifku naopak má na mladičkou poškozenou, protože jí přebrala manžela, vyhlášeného plzeňského kadeřníka Martina E.
Manžel jí měl sdělit, že dívce podává drogy a že je násilnická a jednou na něj vytáhla nůž. „Svěřoval se, že z ní má prostě strach,“ uvedla.
Dívka, kterou měl raper podle obžaloby topit v moři, prý sama topila jejího syna, který byl s poškozenou a Martinem E. sám na dovolené. „Topila mě tak dlouho, že jsem nemohl ani popadnout dech a už jsem nevěděl, kde jsem,“ měl jí údajně sdělit malý synek.
Valentýn se podle sestry od únorového propuštění z basy snaží vést řádný život, i když trestaný byl v minulosti hned čtyřikrát. „Byl to takový zdivočelec, prostě mladý kluk,“ poznamenala.
Čtyři rozsudky
Valentýn B. u soudu přitom nestojí poprvé. Jeho trestní minulost je velmi bohatá a zůstává nad ní rozum stát.
V rámci novoročních oslav 1. ledna 2016 poškodili s kamarády pyrotechnikou zaparkovaná auta na Praze 5. Dostal za výtržnictví 50 hodin prospěšných prací.
Od června do září 2018 pořizoval Valentýn B. intimní videa s tehdejší přítelkyni, která pak bez jejího vědomí zveřejnil na facebooku. Vyhrožoval, že když to nahlásí policii, zveřejní další a za vydírání dostal dvouletou podmínku s tříletým odkladem.
V červenci 2021 při svém vystoupení na Kladně zmlátil jednoho z diváků, kteří se mu posmívali, že rapuje na playback. Za výtržnictví vyfasoval 200 hodin prospěšných prací.
Posledním pravomocným rozsudkem skončil případ, když raper koncem roku 2021 expřítelkyni donutil, aby v místnosti vykonala velkou potřebu na talíř a poté si exkrementy rozmazala po obličeji a dekoltu. Valentýn B. ji u toho natočil a toto video zveřejnil na instagramu, kde to viděli její kamarádi. Policie pak u něj v telefonu našla další erotické nahrávky dívky, což bylo vzhledem k její neplnoletosti klasifikováno jako pořizování a přechovávání dětského porna. Vinu popřel, ale skončil ve vazbě, dostal 2,5 roku. Do vězení nastoupil 18. března 2025 a po roce ho pustili na podmínku.
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