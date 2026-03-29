Zapomeňte na nudnou výzdobu. O kraslice se postarali regionální umělci a každé vejce je úplně jiné. Folklórní motivy, květiny, pruhy i inspirace až z Austrálie.
Jedno z vajec ale mělo smůlu. Povrch se poškodil a hrozilo, že z výstavy zmizí. Zachránila ho místní výtvarnice Hana Minehava, která ho kompletně přemalovala. Výsledek? Kohout, a jarní exploze barev.
Tím to nekončí. „Z kovové ošatky u Lašské brány se zase vajíčka velikosti malého melounu „rozutíkají“ po městě, aby je děti mohly hledat,“ uvedla mluvčí města Lucie Macháčková.
Hlavně mateřské školy dostanou indicie a děti se vydají na velikonoční hon. Kdo vajíčko najde, vyhrává a odnese ho zpět na Nové náměstí. „Do zdobení našich kraslic se zapojili také klienti sociálně-terapeutických dílen Effatha,“ doplnila Macháčková.
Náměstí také doplní stromečky ověšené dekoracemi od školáků a školkáčů. Organizátoři slibují ještě velké překvapení od místních středoškoláků. To je však zatím tajné. Výzdoba má na náměstí zůstane do 7. dubna. Na maxivelikonoční vejce vsadili například i na zámku Štáblovice na Opavsku nebo v Rožnově pod Radhoštěm.
