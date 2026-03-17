„Ti tři syna zastavili, že prý kam jde, že se k němu přidají. Syn jim řekl, že o to nestojí. Jeden z těch dotyčných mu řekl, že se s ním takto bavit nebude a ten další ho mezitím kopl,“ vylíčila šokovaná a zároveň naštvaná Thomassova maminka Nikol.

Pronásledován agresorem zakřičel „Mami!“, v u chvíli se sígři dali na útěk. „Je to hrůza. Nemůžete pustit dítě ven, neskutečně se o něj bojíte,“ dodala máma. Incident zachytila nedaleká kamera. 

V Třeboni řádí dětský gang! Po brutálním útoku mají lidé strach

náměstí v Třeboni

„Vše hodláme řešit. Tušíme, kam chodí ti tři na základní školu. Tohle jim neprojde,“ vzkázala. Rodiče napadeného Thomasse zamířili v úterý také incident oznámit i na policii.

Video
Video se připravuje ...

Tři malí sígři napadli v Karviné Thomasse (14). Jeden ho kopl do hlavy. (březen 2026) čtenář Blesku

Odraz agrese společnosti

Dětský psycholog a terapeut Miloslav Čedík má agresivitu mezi dětmi jako odraz světa dospělých.

V Děčíně řádil gang školáků: Na místní létaly plivance i kameny

Pouliční gang (ilustrační foto)

„Měli bychom se zajímat o děti, co dělají ve škole i mimo ni. Co se v těch školách děje, co se děje  rodinách. Ve společnosti bují agrese, to se odráží i v dětském světě. Je jasné, že nás to děsí, ale nelze se tomu divit,“ řekl.

Fotogalerie
6 fotografií
Autor: rodinný archiv

 

 