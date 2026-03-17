„Ti tři syna zastavili, že prý kam jde, že se k němu přidají. Syn jim řekl, že o to nestojí. Jeden z těch dotyčných mu řekl, že se s ním takto bavit nebude a ten další ho mezitím kopl,“ vylíčila šokovaná a zároveň naštvaná Thomassova maminka Nikol.
Pronásledován agresorem zakřičel „Mami!“, v u chvíli se sígři dali na útěk. „Je to hrůza. Nemůžete pustit dítě ven, neskutečně se o něj bojíte,“ dodala máma. Incident zachytila nedaleká kamera.
„Vše hodláme řešit. Tušíme, kam chodí ti tři na základní školu. Tohle jim neprojde,“ vzkázala. Rodiče napadeného Thomasse zamířili v úterý také incident oznámit i na policii.
Tři malí sígři napadli v Karviné Thomasse (14). Jeden ho kopl do hlavy. (březen 2026) čtenář Blesku
Odraz agrese společnosti
Dětský psycholog a terapeut Miloslav Čedík má agresivitu mezi dětmi jako odraz světa dospělých.
„Měli bychom se zajímat o děti, co dělají ve škole i mimo ni. Co se v těch školách děje, co se děje rodinách. Ve společnosti bují agrese, to se odráží i v dětském světě. Je jasné, že nás to děsí, ale nelze se tomu divit,“ řekl.