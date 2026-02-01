Most, kterému lidé přezdívají medvědí dálnice nebo šelmochod, bude stát v Mostech u Jablunkova v místě migračního koridoru u hranice se Slovenskem. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) už demotuje svodidla a kácí stromy.
Po dobu stavby dojde také k omezení provozu. „Obousměrnou dopravu zachováme, ovšem kvůli bezpečnosti dělníků schválil správní úřad zúžení vozovky do jednoho pruhu pro každý směr,“ sdělil mluvčí ŘSD Jan Rýdl.
Ekodukt bude dlouhý 40 metrů a široký 58 metrů. Nad vozovkou bude čnít ve výšce pět metrů a plocha nosné konstrukce bude asi 2 800 metrů čtverečných.
Zvířata nelze zavřít
„Zvířecí nadchod pro velké savce přes Jablunkovskou brázdu doplní bariéry proti oslnění a hluku z důvodu ochrany zvěře proti dopadům silničního provozu. Stavba přijde na zhruba 144,6 milionu korun a má být hotová do roku 2028,“ dodal Rýdl.
Podle ochránců přírody nejde zvěř uzavřít do malého kousku lesa, ohraničeného silnicemi. Bez zeleného viaduktu by se časem nemohla rozmnožovat nebo by docházelo k příbuzenským pářením a degeneraci.
V Mostech u Jablunkova už vznikly pod železniční tratí zhruba před 15 lety dva podchody pro migraci medvědů, vlků a rysů. Přišly na 150 milionů korun.
