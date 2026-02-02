„Jsem za to vděčná. Roky jsem brala léky s vedlejšími účinky a musela jsem je stále měnit. Ten stimulátor, to je relax. Můžu u toho koukat i na televizi. To, že mi přitom kmitá noha, je drobnost,“ řekla Marie Kučarová (75). Močový měchýř ji trápí přes 10 let.

Převratná léčba inkontinence: V Ostravě vymysleli přístroj, zájem je i ve světě. Michal Charbulák

Seniorka leží na lůžku, zatímco stimulátor upevněný pod kolenem posílá jemné elektrické impulsy do nervu ovlivňujícího kontrolu močových cest. Je na počátku terapie a nemůže se dočkat momentu, až zahodí léky.

Lékař Jerzy Bezecny během unikátní operace.

Už může na procházku

Velké problémy s měchýřem měla i paní Jiřina (54). Ta má cyklus 10 terapií už za sebou a cítí výrazné zlepšení.

„Bylo nepříjemné už jen vyjít ven. Po 10 minutách jsem musela hledat WC. Po terapii je vše lepší. Hodina a půl nebo i dvě hodiny procházka už není problém,“ těší pacientku.

Naděje pro další nemocné

Dosud se nemoc hyperaktivního měchýře řešila léky nebo se nerv stimuloval nepříjemnými vpichy jehlou pod kotník. „Tomu je konec. Máme dokonce naději, že metoda jednou bude léčit pacienty třeba s Parkinsonovou chorobou či s Alzheimerovou chorobou,“ řekl urolog Lubomír Janiš.

Terapie trvá vždy 30 minut denně. Jde o první intenzivní fázi, po ní následuje fáze udržovací, 1x týdně, později i měsíčně. Cílem je, aby si pacientky byly schopny provádět terapii i samy doma.

Vymyšleno v Ostravě

V nemocnici AGEL Nový Jičín už neurostimulátor úspěšně vyzkoušelo 10 žen. O přístroj je zájem nejen mezi českými nemocnicemi. Zamířil i na zahraniční trhy. Revoluční novinka přitom není drahý přístroj z ciziny, ale český patent.

„Vyvíjeli jsme ho čtyři roky. Je klinicky otestovaný. Sami si ho i vyrábíme,“ řekl Lukáš Peter z ostravské start-upové firmy StimVia.

Marie Kučarová si novou léčbu velmi pochvaluje. Vlevo Lukáš Peter z firmy, která přístroj vymyslela, uprostřed lékař Lubomír Janiš.
