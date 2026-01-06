Muž během novoročního ohňostroje v Ostravě-Hrabůvce v Cholevově ulici zaparkoval své BMW tak, že se nedalo místem projet. V tu chvíli sanitka spěchala k pacientovi, který zkolaboval na zastávce a měl vážné neurologické potíže.
Když se řidič konečně objevil, šokoval všechny kolem. K autu se přišoural hlemýždím tempem, s telefonem u ucha, bez známky spěchu. Nasedl, urovnal si sezení a teprve potom pomalu popojel. Sanitka mohla pokračovat. Jenže už se zpožděním šesti minut!
Muž v Ostravě zablokoval autem sanitku, k pacientovi přijela pozdě. (leden 2026) ZZS MSK
Případem se začala zabývat policie a po řidiči pátrá a vybízí ho, aby se sám přihlásil. „Obracíme se právě na tohoto muže, aby se sám policistům přihlásil na linku 158, případně se dostavil osobně na dopravní inspektorát,“ uvedla policejní mluvčí Eva Michlaíková.
Minimálně špatně zaparkoval. „Za špatné parkování může dostat blokovou pokutu do 1500 korun, případně ve správním řízení ve výši 2 až 5 tisíc korun,“ dodala Michalíková.
Nejen pokuta, i vězení
Zatímco policie říká, že šoférovi hrozí pokuta ve správním řízení 2 až 5 tisíc, podle odborníků hrozí takovému řidiči i kriminál!
„I podle okolností by takové jednání mohlo dosáhnout na naplnění skutkové podstaty trestného činu, zejména pokud by se prokázal úmysl, kde by to mohlo být za tento přečin až 5 let odnětí svobody,“ řekl Blesk.cz renomovaný právník Jan Černý.
V ohrožení života!
„Naše posádka spěchala k pacientovi s akutními neurologickými obtížemi. Situace byla velmi nepříjemná,“ potvrdil mluvčí záchranářů Lukáš Humpl. Pacient sice nebyl v bezprostředním ohrožení života, ale podle záchranářů mohlo jít i o mrtvici.
Video z incidentu se rychle rozšířilo na sociálních sítích a vyvolalo vlnu pobouření. „Pomaleji by to nešlo?!“ zuřili lidé. „Sebrat papíry!“ psali další.
Až budete potřebovat pomoc…
Novoroční ohňostroj v Hrabůvce každoročně přiláká tisíce lidí a auta zaplaví okolní ulice. Tentokrát ale jedno špatné parkování ukázalo, že jde doslova o minuty a někdy i o život. Vzkaz řidiči připojili i samotní záchranáři.
„Přejeme Vám ohleduplné okolí, aby Vám jednou, až budete naši pomoc potřebovat, mohla být poskytnuta včas,“ vzkázala posádka sanitky.
Našli se i jiní šílenci
Podobné trable řeší složky IZS často. Jen málokdy se ale setká s vyloženě arogantním chováním, jako nyní v Ostravě. Přesto se pár případů najde. Například v říjnu 2022 v Praze na Palackého náměstí chodec blokoval houkající sanitku, ve které se dusil pacient. Místo aby uvolnil cestu, tak na posádku vulgárně gestikuloval.
V únoru 2024 pak v Praze v Zenklově ulici zablokoval řidič osobáku sanitku ve zúžení pro tramvaje.