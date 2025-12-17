„Podle předběžně zjištěných informací měla žena přecházet silnici mimo přechod pro chodce, přičemž ji řidič projíždějícího motorového vozidla s největší pravděpodobností přehlédl a došlo ke střetu,“ popsala policejní mluvčí Eva Michalíková. K nehodě došlo na ulici Čujkovova v pondělí 15. prosince kolem 16:20 hodin.
Těžký stav
Sražená seniorka na tom byla zle. „Utrpěla závažné polytrauma, tedy vícečetná, život ohrožující poranění, zejména hlavy a hrudníku,“ uvedl mluvčí záchranářů Lukáš Humpl. Později v nemocici bohužel zemřela.
Na místo jeli i záchranáři a zdravotnický intervent, řidič a další lidé byli zasaženi akutní stresovou reakcí.
Hledají se svědci
Řidiči policisté provedli dechovou zkoušku, vyšla negativně. Jak přesně k nehodě došlo, ale zatím jasné není.
„Kriminalisté se obracejí se na svědky události, kteří se v inkriminovanou dobu nacházeli u místa. Také žádají řidiče vozidel, kteří místem v danou dobu projížděli, a jejich vozidlo případně disponuje kamerou, aby se obrátili na tísňovou linku 158,“ požádala policistka Eva Michalíková.
