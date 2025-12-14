Parní stroj dali do kupy studenti ostravské Střední průmyslové školy z Vítkovic. „Věnovali jsme se tomu, kdykoli jsme byli na dílně. Snažili jsme se co nejvíce využívat moderní technologie. Něco šlo složitěji, něco zase líp,“ popisovali studenti Ali (17), Jarek (17), Jakub (16) a Honza (22).
Studenti ostravské průmyslovky opravili unikátní parní lokomobilu. K vidění je v Národním zemědělském muzeu Ostrava. Michal Charbulák
„Pracovali na ni tři roky. Jde o lokomobilu, funkční parní stroj, kterou majitel, firma Vyncke, dovezla k rekonstrukci do Česka. Stroj dříve poháněl na polích například mlátičky obilí,“ řekl ředitel školy Tomáš Řežáb.
Unikát byl zapůjčen Národnímu zemědělskému muzeu Ostrava, kde se stal na neurčenou dobu novým exponátem.
Poháněla mlátičku obilí
Parní lokomobila byla odstavená v žalostném stavu v jedné belgické stodole. „Náš tamní majitel je velký fanda do parních strojů. Jednou na vyjížďce s kamarádem na kole na ni dostal tip,“ usmál se návrhář kotlů Tomáš Nekoranec z firmy Vyncke.
Stroj z dílny francouzských strojíren Brouhot & Cie sloužil v Belgii v zemědělství až do počátku 70. let 20. století. Měl ji farmář v regionu Gent – Kortrijk. „Na „volnoběh“ spotřebuje asi 10 kg dřeva za hodinu, při práci asi 30 až 50 kg dřeva,“ dodal Nekoranec a stroji řádně přitopil pod kotlem.