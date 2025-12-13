„Začalo to sáněmi na střeše. On to byl takový fór. Brácha, který u nás byl na návštěvě, potřeboval taxi, a když popisoval, že řidič musí dojet k domu,kde jsou sáně na střeše, taxík nepřijel, protože myslel, že je bratr opilý. Nicméně u saní to zdaleka nezůstalo,“ usmívá se Tomáš Hatrik (53), který tradici založil.
Přibývalo světel a nadšením nakazil i další dva sousedy z vedlejších dvou domů. Ústřední trojici pak začaly doplňovat i ostatní partaje. „Výsledek vidíte. Máme tu asi kilometr světelných řetězů, nejdelší má 200 metrů. Máme betlém, který malovala moje dcera,“ dodal Hatrik.
Zapojili kolemjdoucí
Na podobě výzdoby však nemají podíl čistě jen lidé ze sousedství. „Vymysleli jsme vánoční stromky, u kterých je cedulka, že si je může ozdobit kdokoli, kdo jde kolem. Chceme zapojit co nejvíce lidí,“ řekl guru „zdobičské“ party.
Přípravy trvaly zhruba tři týdny. „Ono kdybychom nemuseli do práce, tak to máme mnohem rychleji. Při slavnostnín rozsvěcení jsme vařili guláš, každý donesl něco dobrého. Světla určitě sundáme až v lednu po Třech králích,“ podotkl Hatrik.
Šlapou na brzdu
Za výzdobou se zastavují kolemjdoucí i řidiči. „Je to bomba a ti lidé odsud jsou úžasní. Dělají i výzdobu velikonoční, na podzim byla výzdoba halloweenská. Mezi domy letěla na laně čarodějnice na koštěti,“ usmála se kolemjdoucí Daniela (35).
Vánoční podívanou najdete v Prostřední Suché v Hornické ulici nedaleko vlakové zastávky.
VIDEO: V Ostravě už vyjela vánoční tramvaj. (listopad 2025)
V Ostravě už vyjela vánoční tramvaj. (listopad 2025) Michal Charbulák