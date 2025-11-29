„Tohle je největší strom za 30 let a taky nejkošatější. Je to prostě pořádný macek,“ usmíval se pan Leo, i když je vidět, že únava se mu po týdnu ve větru a sněhu lepí na oči.

„Dřív to bývaly malé stromečky. Člověk pověsil pár světýlek a šel domů. Teď? Očistec!,“ uvedl muž s tím, že taková slota, kdy od rána do tmy visí na plošině mezi vločkami, se jen tak nevidí, prý to není pro slabé povahy.

Doma stromek nechtějí ani vidět

Leo Peterek, povoláním elektrikář, zdobí se synem po městě nejen několik stromků, ale i sloupy. Jen tenhle hlavní smrk však spolykal třistametrový světelný řetěz, a protože je široký, museli s plošinou mezi větvemi doslova tancovat.

Vánoční výzdoba ale nekončí u radnice. Rozsvícené stromky zdobí také zámek, kostel v Koutech, hasičárnu na Dvořisku i okolí základních škol. Žádné karamboly při jejich chystání naštěstí nenastaly. „Ani u silnice, kde kolem lítá kamion za kamionem,“ uvedli Peterkovi.

Po takovém týdnu už doma stromek raději nechávají na zbytku rodiny. „Člověk má těch ozdob až nad hlavu,“ dodali s úsměvem.

Kravařský rukopis

„Jako každý rok budou hlavní strom krášlit ozdoby, které vyrábějí místní děti a rodiny. Bez nich by ten strom neměl ten svůj kravařský rukopis,“ uvedla mluvčí města Eva Hanzlíková.

Velké finále přijde v sobotu od 17 hodin, kdy se strom slavnostně rozzáří. A bude to stát za to: andělé na chůdách, pěvecký sbor Fialenky, kapela Majzlík i něco teplého na zahřátí. Zkrátka Kravaře čeká opravdová vánoční pohádka.

