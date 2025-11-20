Pro zraněnou vyjela jak sanitka, tak odstartoval vrtulník. „Při příjezdu posádek na místo jevila zraněná poruchu vědomí. Zasahující lékař zjistil poranění hlavy a příznaky svědčící pro poranění mozku,“ líčil mluvčí záchranářů Lukš Humpl.
Záchranáři se postarali se o tepelný komfort pacientky a poté ji připravili k leteckému transportu do zdravotnického zařízení. Předána byla ve stabilizovaném stavu týmu urgentního příjmu ostravské Fakultní nemocnice. „Veškerými okolnostmi této události se v současné době zabýváme,“ doplnil Segsulka.
