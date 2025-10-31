„Porubští kriminalisté právě řeší několik nových případů. Podvodníci z obětí vylákali milionové částky, někdy i pomocí „přátelského“ přístupu a dlouhých hovorů,“ sdělila policejní mluvčí Eva Michalíková.
Kontrolovala, ale stejně naletěla
Mladá žena z Ostravska ztratila přes milion korun, přestože se zpočátku snažila být obezřetná. Volal jí údajný policista s informací, že někdo zneužil její plnou moc. Dívka si jméno ještě během hovoru ověřila na stránkách policie. Opravdu existovalo. Dostala i fotografii služebního průkazu.
Poté ji falešný policista přepojil na „bankéře“, který se představil opět reálným jménem z oficiálních stránek banky. Podvodníci ji udržovali na telefonu celé hodiny, střídali se a získávali její důvěru.
V úvodu ji navíc zastrašili, že pokud o případu s někým promluví, stane se sama podezřelou. Nakonec ji přesvědčili, aby své úspory „ochránila“ převodem do tzv. bezpečnostní schránky. Peníze odešly a s nimi i falešní zachránci.
Seniorka předala půl milionu v parku
„Podobný scénář zažila i téměř sedmdesátiletá žena, která podvodníkům uvěřila natolik, že odjela do Prahy, aby si tam podle jejich pokynů vzala půjčku a hotovost předala „zaměstnanci banky“,“ líčila dále mluvčí.
Penzistka vlakem odcestovala do Prahy, vzala si půjčku 600 tisíc korun, a z toho 500 tisíc korun v obálce předala muži v parku. Ten jediné co řekl, bylo heslo ČNB, kterým se měl prokázat, a předal jí potvrzení o převzetí financí.
„Kriminalisté v obou případech zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu. V případě dopadení pachateli hrozí až pětileté vězení,“ dodala Michalíková.
Poslala i firemní peníze
Naprosto stejný scénář použili podvodníci i na asistentku firmy z Vyškovska, která poslala podvodníkům 2,3 milionu včetně svých peněz.
Muž, který se vydával za policistu, jí namluvil, že se někdo pokouší na její jméno uzavřít půjčku na skoro milion. Spolu s údajným pracovníkem České národní banky ženě namluvil, že v ohrožení jsou i firemní účty.
„Pro záchranu prostředků bylo prý nutné je odeslat na depozitní účet policie. Žena podle pokynů podvodníků v několika splátkách postupně odeslala více než půl druhého milionu korun," uvedl mluvčí policie Bohumil Malášek. Z domova pak naposílal takřka veškeré své úspory, na 800 tisíc.
Policie: Nikdo vám volat nebude!
* Skutečný policista nikdy neřeší podvod po telefonu.
* Nikdy neposílá fotografii služebního průkazu ani vás nespojuje s „bankéřem“.
* Pokud vám někdo volá s historkou o napadeném účtu, okamžitě hovor ukončete a zavolejte do své banky na oficiální číslo.
