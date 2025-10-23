„Aktuálně máme informace o zneužití jmen policistů z územního odboru Znojmo,“ uvedl policejní mluvčí David Chaloupka.
Někteří poškození se na tento odbor obrátili s dotazy a díky ověření zjistili, že se daný policista žádným vyšetřováním zneužití identity nezabývá. Tím si své peníze zachránili. Podvodníci se totiž pod touto legendou snaží se oběť přimět k přístupu do bankovnictví nebo převodu peněz.
„Policie ČR upozorňuje, že nikdy nevyžaduje přístup do telefonu ani banky, nezasílá fotografie služebních průkazů. Pokud máte pochybnosti, hovor ukončete a informace si raději ověřte na oficiálních místech,“ zdůraznil mluvčí.
VIDEO: Kriminalista o zlodějích na internetu
Kriminalista o zlodějích na internetu: Je jim jedno v jaké situaci jste, okradou vás o vše. Jak to dělají? Bára Holá
