„Aktuálně máme informace o zneužití jmen policistů z územního odboru Znojmo,“ uvedl policejní mluvčí David Chaloupka.

Někteří poškození se na tento odbor obrátili s dotazy a díky ověření zjistili, že se daný policista žádným vyšetřováním zneužití identity nezabývá. Tím si své peníze zachránili. Podvodníci se totiž pod touto legendou snaží se oběť přimět k přístupu do bankovnictví nebo převodu peněz.

Nenechte se okrást

„Policie ČR upozorňuje, že nikdy nevyžaduje přístup do telefonu ani banky, nezasílá fotografie služebních průkazů. Pokud máte pochybnosti, hovor ukončete a informace si raději ověřte na oficiálních místech,“ zdůraznil mluvčí.

