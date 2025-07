Prudká hádka, několik ran do hlavy řeznickým sekáčkem a krve „jako z vola“! Tak skončilo popíjení v chatě v Havířově kumpánů Pavla Sovy (54) a Tibora G. (42). Sovovi za pokus těžkého ublížení na zdraví hrozilo 5 až 12 let, dostal čtyři...

Někdejší dobří kamarádi si u soudu nic nedarovali. „Zaútočil na mě bezdůvodně. Nic jsem mu neudělal. Myslel jsem, že vykrvácím. Furt mám takové cukání v hlavě a zadrhávám, když mluvím. Byl to kamarád, zklamal mě,“ stěžoval si soudu napadený Tibor G. I on byl přiveden v poutech, protože si odpykává trest za krádeže.

Pavel Sova na slova bývalého kamaráda ale kontroval. „Já jsem kliďas. Agresorem je tu pan takzvaně poškozený. Lže,“ opáčil.

Útok ale přiznal a prohlásil vinu. Soud to přijal. Dodal, že útok byl sice odvetou na agresi, označil ho však za velmi nebezpečný. Tibor G. vyvázl se štěstím „jen“ se středně těžkým zraněním. Sova dostal čtyři roky.

Myslel, že to chce zapálit

Loni na podzim Pavla Sovu vzbudil hluk. Ve tmě viděl siluetu Tibora. „Zdálo se mi, že něco lije po chatě. Myslel, jsem, že ji chce zapálit,“ říkal. Vzal sekáček, který měl pod polštářem, a zaútočil kámarádovi na hlavu!

Tibor dvě rány schytal, jednu vykryl, pak utekl. Posekaný a zkrvavený se dozvonil v cizím baráku paní, která zavolala záchranku. Utrpěl otevřené rány na hlavě a mírnou prasklinu lebky.

Hodný nebo zlý?

U soudu se každý ze znesvářených mužů snažil přesvědčit senát, že právě on je z obou to neviňátko. „Já nevydržel v nemocnici, musel jsem pryč za svými kočkami. Jsou to moje miminka,“ hrál na city soudce Tibor G.

„Už 20 let jsem nic neprovedl, chci mít svůj klid. To, co se stalo, je můj velký zkrat a je mi to líto,“ tvrdil zase Pavel Sova. Ten má za sebou sice tři odsouzení, poslední ale už 20 let staré a tresty jsou zahlazeny.

